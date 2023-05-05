Нацбанк подсчитал, как в случае закрытия «зернового коридора» уменьшится валютная выручка

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 мая 2023, 14:36 Читати українською

Нацбанк подсчитал, как в случае закрытия «зернового коридора» уменьшится валютная выручка

Риск прекращения или усложнения работы «зернового коридора» заметно усилился. Дополнительные проблемы могут создать продление срока ограничений импорта украинского продовольствия отдельными европейскими странами. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за апрель 2023 года.

Риск прекращения или усложнения работы «зернового коридора» заметно усилился.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По прогнозу регулятора, такой сценарий ухудшит перспективы экспорта сельскохозяйственной продукции и уменьшит валютные поступления:

  • на $270 млн в месяц — в случае продолжения запрета экспорта продовольствия в соседние страны,
  • на $290 млн в месяц — в случае невозобновления действия «зернового коридора»,
  • на $800 млн в месяц — в случае одновременного действия обоих ограничений с учетом частичной переориентации на альтернативные пути поставок.

По данным Нацбанка, ограничения экспорта временно снизят продовольственную инфляцию в Украине за счет увеличения предложения на внутреннем рынке.

Но это усложнит деятельность аграриев и может заставить их сбавлять посевы, что негативно отразится в дальнейшем на экономической активности и повысит давление на обменный курс.

Читайте также: Дефицит государственного бюджета в 2023 году составит более 26% ВВП — НБУ

Напомним

Россия пригрозила заблокировать работу «зернового коридора» после 18 мая. Переговоры между Украиной, ООН, Турцией и Россией продолжаются.

«Минфин» писал, что Европейская комиссия со 2 мая ограничила свободное обращение четырех украинских аграрных товаров — пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника — на территории Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
youknow
youknow
5 мая 2023, 16:15
#
Як що буде тиск на нацваюту — то не великий.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает kalchu и 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами