Нацбанк подсчитал, как в случае закрытия «зернового коридора» уменьшится валютная выручка

Риск прекращения или усложнения работы «зернового коридора» заметно усилился. Дополнительные проблемы могут создать продление срока ограничений импорта украинского продовольствия отдельными европейскими странами. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за апрель 2023 года.

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По прогнозу регулятора, такой сценарий ухудшит перспективы экспорта сельскохозяйственной продукции и уменьшит валютные поступления:

на $270 млн в месяц — в случае продолжения запрета экспорта продовольствия в соседние страны,

на $290 млн в месяц — в случае невозобновления действия «зернового коридора»,

на $800 млн в месяц — в случае одновременного действия обоих ограничений с учетом частичной переориентации на альтернативные пути поставок.

По данным Нацбанка, ограничения экспорта временно снизят продовольственную инфляцию в Украине за счет увеличения предложения на внутреннем рынке.

Но это усложнит деятельность аграриев и может заставить их сбавлять посевы, что негативно отразится в дальнейшем на экономической активности и повысит давление на обменный курс.

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Напомним

Россия пригрозила заблокировать работу «зернового коридора» после 18 мая. Переговоры между Украиной, ООН, Турцией и Россией продолжаются.

«Минфин» писал, что Европейская комиссия со 2 мая ограничила свободное обращение четырех украинских аграрных товаров — пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника — на территории Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.