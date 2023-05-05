Национальный банк ухудшил прогноз объема частных переводов в 2023 году с $15,9 млрд до $12,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные «Инфляционного отчета» НБУ за апрель 2023 года.
Нацбанк ухудшил прогноз переводов трудовых мигрантов в Украину
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Что будет в последующие годы
На 2024 год прогноз снижен с $15 млрд до $13,9 млрд. На 2025 год ожидается снижение переводов с $14,8 млрд до $14,7 млрд.
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Напомним
Ранее «Минфин» писал, что объем частных переводов в Украину из-за рубежа за февраль 2023 года составил $978 млн. Это на 16,5% меньше, чем годом ранее ($1172 млн).
По данным НБУ за 2022 год, в Украину поступило $12,973 млрд, что на 7,5% меньше, чем годом ранее ($14,019 млрд).
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