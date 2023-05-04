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4 мая 2023, 19:15 Читати українською

Украина по вине Укрэнерго ежедневно недополучает 20 миллионов от экспорта электроэнергии — НКРЭКУ

НКРЭКУ обвинила Укрэнерго в непредоставлении проекта договора о проведении аукционов между Украиной и Словакией, из-за чего наше государство ежедневно недополучает около 20 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

НКРЭКУ обвинила Укрэнерго в непредоставлении проекта договора о проведении аукционов между Украиной и Словакией, из-за чего наше государство ежедневно недополучает около 20 млн грн.
Фото: freepik.com

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«Сегодня на заседании регулятор должен был согласовать проект договора о проведении аукционов между Украиной и Словакией для скорейшего возобновления экспорта украинской электроэнергии. Но в настоящее время НЭК „Укрэнерго“ не предоставила НКРЭКУ договор согласованный со словацкой стороной», — заявил председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский во время заседания комиссии.

Он отметил, что неделю назад именно на встрече с представителем Еврокомиссии и руководством Секретариата Энергетического Сообщества, на которой присутствовали ОСП двух стран, была достигнута договоренность о дальнейших действиях по урегулированию вопроса экспорта, а именно подготовки совместного документа, который сегодня должны были утвердить.

«Хочу отметить, что все договоренности были зафиксированы протокольно. В то же время, вопреки этому, НЭК „Укрэнерго“ не выполнила возложенное на нее законом обязательство, в результате чего Украина ежедневно недополучает около 20 млн грн от экспорта электроэнергии в Словакию», — добавил глава регулятора.

Напомним

«Минфин» писал, что Украина 17 апреля начала экспортировать электроэнергию в Словакию. Она стала третьей страной Европы, начавшей покупать украинскую энергию после возобновления ее экспорта.

А уже 21 апреля Украина приостановила экспорт электроэнергии в Словакию. Сообщалось, что Украина не может экспортировать электричество в эту страну, поскольку нет возможности наращивать экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза. Причина — отсутствие общих аукционов по распределению пропускной способности.

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Источник: Минфин
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