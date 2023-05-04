Новый сберегательный счет компании Apple собрал $1 млрд наличными в течение 4-х дней после запуска. Об этом пишет Forbes.
Apple получила $1 миллиард депозитов в течение недели после запуска сберегательного счета
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Долгожданный сберегательный счет Apple Card от Goldman Sachs запустили в середине апреля с доходностью 4,15% годовых, что более чем в 10 раз выше средней по стране, согласно данным FDIC.
Согласно данным Forbes, менее чем через неделю техгигант собрал $990 млн в виде депозитов. За это время 240 тысяч счетов подписались на услугу.
Для постоянных пользователей Apple сберегательный счет — это не только выгодный доход на рынке, но и надежное место при росте процентных ставок и банковских крахов.
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Напомним
В конце марта стало известно о запуске сервиса Apple Pay Later, благодаря которому клиенты компании могут рассчитываться за товары бренда стоимостью до $1 тыс. в течение шести недель четырьмя платежами.
Теперь пользователи Apple Card могут открывать высокодоходные сберегательные счета под гораздо больший процент, чем в ряде классических банков.
Этот проект реализовали в партнерстве с одной из самых крупных инвестиционных компаний в мире Goldman Sachs.
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