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4 мая 2023, 14:51 Читати українською

Apple получила $1 миллиард депозитов в течение недели после запуска сберегательного счета

Новый сберегательный счет компании Apple собрал $1 млрд наличными в течение 4-х дней после запуска. Об этом пишет Forbes.

Новый сберегательный счет компании Apple собрал $1 млрд наличными в течение 4-х дней после запуска.
Фото: youngandthrifty.ca

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Долгожданный сберегательный счет Apple Card от Goldman Sachs запустили в середине апреля с доходностью 4,15% годовых, что более чем в 10 раз выше средней по стране, согласно данным FDIC.

Согласно данным Forbes, менее чем через неделю техгигант собрал $990 млн в виде депозитов. За это время 240 тысяч счетов подписались на услугу.

Для постоянных пользователей Apple сберегательный счет — это не только выгодный доход на рынке, но и надежное место при росте процентных ставок и банковских крахов.

Читайте: Зачем Apple и Goldman Sachs создают необанк в разгар банкопада

Напомним

В конце марта стало известно о запуске сервиса Apple Pay Later, благодаря которому клиенты компании могут рассчитываться за товары бренда стоимостью до $1 тыс. в течение шести недель четырьмя платежами.

Теперь пользователи Apple Card могут открывать высокодоходные сберегательные счета под гораздо больший процент, чем в ряде классических банков.

Этот проект реализовали в партнерстве с одной из самых крупных инвестиционных компаний в мире Goldman Sachs.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+15
bonv
bonv
4 мая 2023, 15:33
#
Я в місяць маю більше:)))
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