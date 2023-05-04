Полный провал

Это стало серьезной неудачей для индийских импортеров дешевой нефти и угля из России, которые ожидали постоянного механизма оплаты в рупиях, чтобы снизить расходы на конвертацию валюты.

Москва считает, что из-за большого дефицита торгового баланса в пользу россии годовой профицит рупий превысит $40 миллиардов, если такой механизм будет разработан, и считает, что накопление рупий «нежелательно», заявил индийский чиновник.

Рупия не полностью конвертирована. Доля Индии в мировом экспорте товаров составляет лишь около 2% и эти факторы уменьшают необходимость других стран держать рупии.

Индия начала изучать механизм расчетов в рупиях в россию вскоре после вторжения в Украину в феврале прошлого года, но сообщений об операциях в рупиях не поступало. Большинство торговли ведется в долларах, но все больше сделок осуществляется в других валютах, таких как дирхам ОАЭ.

Обе стороны говорили об облегчении торговли в местных валютах, но принципы были формализованы.

россии неудобно держать рупии, и она хочет, чтобы ей платили в китайских юанях или других валютах, сказал второй представитель индийского правительства, участвовавший в обсуждениях.

«Мы не хотим больше продвигать расчеты в рупиях, этот механизм просто не работает. Индия перепробовала все, что мы могли, чтобы попытаться заставить это работать, но это не помогло», — сказал третий источник.

По словам другого индийского чиновника, после вторжения россии в Украину 24 февраля прошлого года импорт Индии из россии вырос до $51,3 млрд. до 5 апреля с $10,6 млрд. за тот же период предыдущего года.

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