К 2027 году 83 миллиона работников во всем мире потеряют работу — WEF

Число рабочих мест в мире в ближайшие пять лет сократится на 14 млн, или на 2%. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума (WEF) The Future of Jobs 2023, сообщает Бизнес Цензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Отмечается, что в период до 2027 года включительно будет создано 69 млн. рабочих мест, но 83 млн. человек потеряет работу.

Увольнения, прежде всего, коснутся кассиров, в том числе билетных и банковских, а также почтовых и бухгалтерских работников, секретарей и других клерков. Кроме того, в топ-10 профессий, количество представителей которых будет сокращаться, входят законодатели и чиновники.

Тем временем быстрее всего будет расти востребованность специалистов в области искусственного интеллекта, машинного обучения, устойчивого развития, бизнес-аналитики и информационной безопасности.

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На рынок труда оказывают влияние геополитические и экономические факторы, говорится в докладе. Кадровый дефицит наблюдается преимущественно в странах с высоким уровнем подушного дохода, тогда как в странах с низкими и пониженными доходами уровень безработицы превышает доказательные показатели.

Кроме того, привычное положение дел на рынке труда в ближайшие десятилетия нарушит переход к «зеленой» экономике, однако в то же время оно создаст для работников значительные возможности.

Доклад WEF основан на результатах опроса представителей 803 компаний из 27 отраслевых кластеров и 45 экономик мира. Совокупный штат этих предприятий насчитывает более 11,3 млн человек.

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