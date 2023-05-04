По состоянию на 1 мая 2023 года международные резервы по предварительным данным составили $35,9 млрд. Это обновленный рекордный уровень за последние 11 лет. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Рекорд за последние 11 лет: Международные резервы Украины выросли до $35,9 миллиарда
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За апрель резервы выросли на 13% благодаря поступлениям от международных партнеров, дальнейшему снижению объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренным долговым выплатам страны в иностранной валюте.
Что повлияло на резервы
В целом в апреле 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов.
Во-первых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 5 851,6 млн. дол. США. Из этой суммы:
- $2 706,5 млн — в рамках новой программы расширенного финансирования МВФ;
- $1 652,5 млн — макрофинансовая помощь от ЕС;
- $1 250,0 млн — от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка);
- $242,6 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $446 млн, из которых $282,7 млн — за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, $113,1 млн — долг перед Всемирным банком, остальное — долг перед другими международными кредиторами.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $107,4 млн.
Во-вторых, операции Национального банка на валютном рынке Украины.
В апреле 2023 года Национальный банк (согласно балансовым данным) продал на валютном рынке $1 374,1 млн и выкупил в резервы — $3,7 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с мартом 2023 года на $298,5 млн. — до $1 370,4 млн.
Объемы интервенций НБУ по продаже иностранной валюты на валютном рынке Украины снижаются четвертый месяц подряд. Такая динамика в апреле обусловлена как отраслевыми факторами (уменьшение импорта энергоресурсов, увеличение продаж валюты на проведение посевной, определенная активизация работы горно-металлургических предприятий), так и последующим ограничением непроизводительного оттока капитала из Украины. Кроме того, последовательная монетарная политика НБУ, направленная на повышение привлекательности гривневых активов и отказ от прямого финансирования дефицита бюджета в 2023 году способствовали стабилизации курсовых ожиданий.
В-третьих, переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют)
В апреле за счет переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на $128,7 млн.
Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 4,7 месяца грядущего импорта.
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