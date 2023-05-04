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4 мая 2023, 10:13 Читати українською

Рекорд за последние 11 лет: Международные резервы Украины выросли до $35,9 миллиарда

По состоянию на 1 мая 2023 года международные резервы по предварительным данным составили $35,9 млрд. Это обновленный рекордный уровень за последние 11 лет. Об этом говорится в сообщении НБУ.

По состоянию на 1 мая 2023 года международные резервы по предварительным данным составили $35,9 млрд.
Фото:epravda.com.ua

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За апрель резервы выросли на 13% благодаря поступлениям от международных партнеров, дальнейшему снижению объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренным долговым выплатам страны в иностранной валюте.

Что повлияло на резервы

В целом в апреле 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

Во-первых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 5 851,6 млн. дол. США. Из этой суммы:

  • $2 706,5 млн — в рамках новой программы расширенного финансирования МВФ;
  • $1 652,5 млн — макрофинансовая помощь от ЕС;
  • $1 250,0 млн — от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка);
  • $242,6 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $446 млн, из которых $282,7 млн — за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, $113,1 млн — долг перед Всемирным банком, остальное — долг перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $107,4 млн.

Во-вторых, операции Национального банка на валютном рынке Украины.

В апреле 2023 года Национальный банк (согласно балансовым данным) продал на валютном рынке $1 374,1 млн и выкупил в резервы — $3,7 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с мартом 2023 года на $298,5 млн. — до $1 370,4 млн.

Объемы интервенций НБУ по продаже иностранной валюты на валютном рынке Украины снижаются четвертый месяц подряд. Такая динамика в апреле обусловлена как отраслевыми факторами (уменьшение импорта энергоресурсов, увеличение продаж валюты на проведение посевной, определенная активизация работы горно-металлургических предприятий), так и последующим ограничением непроизводительного оттока капитала из Украины. Кроме того, последовательная монетарная политика НБУ, направленная на повышение привлекательности гривневых активов и отказ от прямого финансирования дефицита бюджета в 2023 году способствовали стабилизации курсовых ожиданий.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют)

В апреле за счет переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на $128,7 млн.

Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 4,7 месяца грядущего импорта.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+12
nitrolog
nitrolog
4 мая 2023, 10:18
#
Лише завдяки донорам…
+
0
Игорь УА
Игорь УА
4 мая 2023, 10:30
#
Кацапы, шо с лицом?
+
+27
Kharakternyk
Kharakternyk
4 мая 2023, 10:54
#
А борги?
+
0
Kaleso
Kaleso
4 мая 2023, 11:26
#
А толку якщо всі підуть на стримання курса, а потім як перестануть давати, а треба буде віддавати, а їх не буде?
+
0
chc788
chc788
4 мая 2023, 11:44
#
Не підуть вони всі на стримання. Валюти повно. Той хто хотів той вже давно закупився. А щоб не стримувати курс нічого біжати в обмінники, створювати паніку із нічого і не треба бути стримувати курс. А борги віддамо. Це не найголовніше зараз. Вся Европа допомагає нам. Завдяки нам вони сплять спокійно. Головне щоб війна як швидше закінчилась. А податки в зрівнянні з війною, то вже квіточки.
+
+15
zevs1
zevs1
4 мая 2023, 11:36
#
Это не рост резервов, а рост долгов.
В сырьевой экономике по другому не бывает.
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