Возврат доплат военным: в Минфине рассказали, на сколько нужно повысить налоги

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 мая 2023, 18:01 Читати українською

Возврат доплат военным: в Минфине рассказали, на сколько нужно повысить налоги

Возврат выплат военным в 30 000 грн возможно только за счет увеличения налоговой нагрузки, в том числе НДС на 4% и военного сбора втрое. Об этом рассказал Министр финансов Сергей Марченко в эфире Forbes Business Breakfast, сообщает ЭП.

Возврат выплат военным в 30 000 грн возможно только за счет увеличения налоговой нагрузки, в том числе НДС на 4% и военного сбора втрое.
Фото: mil.in.ua

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Министр заявил, что считает, что вопрос возврата выплат 30 тысяч гривен не поддержка армии и вообще не об этом. Потому что систему мотивации выплаты военным должно определять военное руководство.

«Это должен определять Генштаб и Минобороны. И они определились, у них есть соответствующие приказы, где почему-то никто не говорит, что у нас кроме 30 и 100 тысяч есть еще 50 тысяч. И такую выплату получат достаточно большое количество военнослужащих. У нас есть другие системы мотивации, которые находятся внутри военного блока», — добавил Марченко.

Он подчеркнул, что с такой системой в Министерстве финансов согласны.

«… А когда идет популизм, масштабов, которые трудно сдержать. Ну, я не буду подбирать слова, говоря, что, возможно, мы подумаем и посчитаем. Невозможно это посчитать и невозможно это профинансировать.

Это можно сделать только внеся изменения в закон о бюджете, предусмотреть в год дополнительно 170 млрд грн, предусмотреть увеличение налогов, в том числе НДС на 4% и военный сбор в 3 раза, и это можно профинансировать. Другие варианты, как это можно профинансировать, не существует", — сказал Марченко.

Читайте также: Возврат доплат военным в тылу: из чьих карманов возьмут 150 миллиардов

Он также пояснил, что забирать на эти нужды средства у других категорий, например, из зарплат госслужащих невозможно, поскольку «это не пересекающиеся сосуды».

Зарплаты госслужащих финансируются за счет международной помощи.

«А вот армию, я еще раз подчеркну, мы должны финансировать за счет налогов собственного бизнеса. Поэтому увеличивая расходы на армию, надо понимать последствия таких шагов. Никто об этом почему-то не думает, когда голосует. Поэтому моя реакция была категорична и я ее не изменю», — отметил глава Минфина.

Читайте также: Выплаты военным по 30 тысяч: МВФ раскритиковал законопроект

Напомним

10 апреля Верховная Рада утвердила новый законопроект с поправкой, позволяющим вернуть доплату в 30 тысяч гривен украинским военным независимо от того, находятся ли они в тылу.

12 апреля в Верховную Раду внесли проект постановления, временно блокирующий возврат выплат военным в тылу в размере 30 000 грн.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промо-код на скидку 10%: minfin10.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
locustsucol
locustsucol
3 мая 2023, 18:31
#
Те що вони отримують — це менше одного відсотка від тої суми, про яку йде мова.
Якщо залишити без грошей тих кого ви перелічили то припине існувати держава і без війни.
+
+27
Strangers
Strangers
3 мая 2023, 18:11
#
Старый проверенный способ Обвал нац валюты… В последние годы единственный инструмент для латания дыр в бюджете. Или конец конец войне!
+
+15
locustsucol
locustsucol
3 мая 2023, 18:30
#
Війна закінчиться або поразкою або перемогою.
​​​​​​​Кінець війні? В якому сенсі? Яким чином х_йло, московія чи росіяни, які розпочали війну, до наших податків та обороздатності та нашого бажання фінансувати захист від агресора?
+
+57
mantis05
mantis05
3 мая 2023, 18:39
#
Тем кто на нуле- вот тем пусть поднимают. А вот тем, кто где-то на западной в части, в которой на 100500% больше людей чем надо, которые «дагаварились" — минималку.
+
0
locustsucol
locustsucol
3 мая 2023, 19:03
#
ППО і у всіх областях. Робота проти дрг — у всіх областях.
Такі лівацьки заклики як ваш — на руку агресору. Про дагаварілісь" - це фантазії, та переведення стрілок, коли є мова про таке на московії.
Поважати треба всіх військових. Тим паче що дуже велика кількість досі не може попасти на передок. І не за гроші. А платити ми їм маємо, щоб існувала на далі країна і був переможений ворог. Ваші заклики розділяють країну на «таких» і «не таких» — саме те що треба московитам.
Через декілька років таких як ви будуть згадувати як великий сором під час війни.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами