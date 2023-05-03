Возврат доплат военным: в Минфине рассказали, на сколько нужно повысить налоги

Возврат выплат военным в 30 000 грн возможно только за счет увеличения налоговой нагрузки, в том числе НДС на 4% и военного сбора втрое. Об этом рассказал Министр финансов Сергей Марченко в эфире Forbes Business Breakfast, сообщает ЭП.

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Министр заявил, что считает, что вопрос возврата выплат 30 тысяч гривен не поддержка армии и вообще не об этом. Потому что систему мотивации выплаты военным должно определять военное руководство.

«Это должен определять Генштаб и Минобороны. И они определились, у них есть соответствующие приказы, где почему-то никто не говорит, что у нас кроме 30 и 100 тысяч есть еще 50 тысяч. И такую выплату получат достаточно большое количество военнослужащих. У нас есть другие системы мотивации, которые находятся внутри военного блока», — добавил Марченко.

Он подчеркнул, что с такой системой в Министерстве финансов согласны.

«… А когда идет популизм, масштабов, которые трудно сдержать. Ну, я не буду подбирать слова, говоря, что, возможно, мы подумаем и посчитаем. Невозможно это посчитать и невозможно это профинансировать.

Это можно сделать только внеся изменения в закон о бюджете, предусмотреть в год дополнительно 170 млрд грн, предусмотреть увеличение налогов, в том числе НДС на 4% и военный сбор в 3 раза, и это можно профинансировать. Другие варианты, как это можно профинансировать, не существует", — сказал Марченко.

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Он также пояснил, что забирать на эти нужды средства у других категорий, например, из зарплат госслужащих невозможно, поскольку «это не пересекающиеся сосуды».

Зарплаты госслужащих финансируются за счет международной помощи.

«А вот армию, я еще раз подчеркну, мы должны финансировать за счет налогов собственного бизнеса. Поэтому увеличивая расходы на армию, надо понимать последствия таких шагов. Никто об этом почему-то не думает, когда голосует. Поэтому моя реакция была категорична и я ее не изменю», — отметил глава Минфина.

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Напомним

10 апреля Верховная Рада утвердила новый законопроект с поправкой, позволяющим вернуть доплату в 30 тысяч гривен украинским военным независимо от того, находятся ли они в тылу.

12 апреля в Верховную Раду внесли проект постановления, временно блокирующий возврат выплат военным в тылу в размере 30 000 грн.

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