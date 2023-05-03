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3 мая 2023, 13:08 Читати українською

Владельцев уничтоженного в результате войны имущества освободили от уплаты налога на недвижимость

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 7632 об освобождении от уплаты налога на недвижимое имущество за объекты разрушенной или поврежденной в результате войны недвижимости. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 7632 об освобождении от уплаты налога на недвижимое имущество за объекты разрушенной или поврежденной в результате войны недвижимости.
Фото: cv.tax.gov.ua

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Освобождение от уплаты налога за землю

Согласно закону, освобождение от уплаты налога за землю для физических (за весь 2022 год) и юридических лиц (с 1 марта 2022 года по 1 января 2023 года) будет применяться, если земельный участок расположен на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях.

С 2023 года льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация.

Освобождение от уплаты налога на недвижимость

Освобождение от уплаты налога на недвижимость для физических лиц (за 2021 и 2022 год) и юридических лиц (с 1 марта 2022 года по 1 января 2023 года) будет действовать, если жилая недвижимость расположена на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях.

С 2023 года льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация.

Читайте также: Налог на недвижимость в Украине: кому нужно заплатить до 1 июля и как рассчитать сумму

Освобождение от единого налога четвертой группы

В то же время освобождение от единого налога четвертой группы происходит с 1 марта 2022 за земельные участки, расположенные на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях, до завершения таких событий.

Нормы не распространяются на земельные участки, боевые действия на которых или временная оккупация РФ завершились к 1 мая 2022 года.

Закон вступает в силу дня, следующего за днем его опубликования, то есть 5 мая.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
bonv
bonv
3 мая 2023, 14:04
#
А за що платити податки — коли немає житла? А що по кредитам?
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