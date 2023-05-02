В МВД рассказали, когда купля-продажа авто станет доступна через «Дию»

С июня зарегистрировать автомобиль можно будет непосредственно в салоне, в августе можно будет приобрести онлайн, а в сентябре весь процесс купли-продажи авто переводится в цифровой вариант. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

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«Уже в сентябре с Минцифрой планируем весь процесс купли-продажи автомобилей перевести в цифровой вариант — в „Дию“. Потребуются только продавец-покупатель и два смартфона у них. Ликвидируем обязательную техническую экспертизу — людям не нужно будет стоять в очередях, давать возможные взятки — техническая экспертиза останется только при первой регистрации автомобиля и по желанию покупателя автомобиля, который захочет проверить техническое состояние авто», — рассказал Клименко.

Регистрация авто автосалонами

Он также сообщил, что регистрация автомобилей автосалонами будет возможна уже в июне.

«Человек приходит в автосалон, покупает автомобиль и получает там техпаспорт и номерной знак. То есть, в сервисный центр гражданину не нужно будет приезжать», — добавил министр.

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Отмена транзитных номеров

Кроме того, по словам Клименко, будут отменены транзитные номера, которых выдавалось в год примерно полтора миллиона.

«В августе планируем ввести онлайн-покупку номерных знаков. Каждый гражданин сможет проверить, какие знаки есть, забронировать онлайн на 10 суток и приобрести в удобное время», — рассказал глава МВД.