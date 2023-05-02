Украинцы активно покупают подержанные автомобили. Где наиболее активно регистрируют

В апреле украинцы приобрели 93,5 тыс. подержанных автомобилей. Это на 47,2% больше, чем за аналогичный период прошлого 2022 года, и только на 2,9% меньше, чем в марте-2023. То есть, высокая активность на рынке подержанных авто после пикового показателя в марте (96,3 тыс.) сохраняется и дальше. Об этом говорится в исследовании экспертов Института исследований авторынка.

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Доля внутренних перепродаж остается стабильно высокой: 83,9% от общего количества сделок купли-продажи подержанных автомобилей (78,5 тыс.).

Доля импорта авто с пробегом из-за границы составила 16,1% от общего количества приобретенных подержанных легковушек (15 тыс.).

Импорт б/у легковушек

Из-за границы в апреле 2023 года привезли 15 тыс. подержанных авто. Такой показатель на 54,4% меньше, чем в апреле-2022, когда действовало так называемое «нулевое» растаможивание, и на 5,1% меньше, чем в марте-2022.

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Как и в прошлом месяце, наиболее активно регистрировали подержанные легковушки из-за границы на Львовщине (1,9 тыс. шт.), в Киеве (1,3 тыс. шт.) и Винницкой (1,2 тыс. шт.) области.

Также в наиболее активные регионы в марте вошли Киевская (1 тыс.) и Ровенская (1 тыс.) области. При этом суммарно Киев вместе с Киевщиной составляют большинство на рынке: 15,7%.

Меньше всего «свежепригнанных» авто поставили на учет в Херсонской (17 шт.), Донецкой (59 шт.), Луганской (104 шт.), Николаевской (184 шт.) и Запорожской (221 шт.) областях.

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