МВФ будет дважды в год пересматривать программу расширенного финансирования Украины

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Просмотр программы

«Программы Фонда оцениваются путем регулярных пересмотров, в которых принимают участие эксперты МВФ, обновляющие свои макроэкономические прогнозы и базы на основе анализа последних данных и событий, а также обсуждения политики с властью. В этом случае мы запланировали частые пересмотры: один летом и одна осенью», — рассказал он.

Степанян отметил, что программа EFF была разработана для решения проблемы платежного баланса Украины и восстановления среднесрочной внешней жизнеспособности как по базовому, так и пессимистическому сценарию. Именно поэтому финансовые гарантии поддержки устойчивости долга предоставляются также для базового и пессимистического сценариев. Эти требования отвечают политике фонда по кредитованию в условиях исключительно высокой неопределенности.

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Представитель МВФ добавил, что фонд прописал два сценария развития экономики Украины: оптимистический и пессимистический. При этом детальное обсуждение пессимистического сценария развития ситуации является обязательной особенностью механизма EFF.

«Что касается оптимистического сценария, мы признаем в нашей оценке ситуации, что экономические перспективы Украины могут быть более благоприятными, чем ожидалось, при условии скорейшего прекращения боевых действий. Для иллюстрации этого оптимистического риска мы обсуждаем сценарий, предусматривающий более выраженные усилия по восстановлению и усилию. Более мощную программу внедрения реформ. И, конечно, все мы надеемся на лучшие экономические перспективы», — объяснил Степанян.

Он отметил, что по программе EFF украинские власти взяли на себя обязательство защищать и продолжать реформы для укрепления управления и усиления антикоррупционной программы, в том числе путем внедрения законодательных изменений. Эта область является важной частью программы.

По словам Степаняна, около трети мероприятий программы напрямую касаются управления и/или борьбы с коррупцией. Примеры включают целевое восстановление обязательного декларирования активов и работу над законодательством по противодействию отмыванию доходов финансированию террористической деятельности.

Кроме того, многие мероприятия в бюджетном и финансовом секторах также касаются прозрачности и управления, в том числе повышения прозрачности в отчетности и управлении рисками в сфере государственных финансов, усиления управления государственными инвестициями, совершенствования администрирования доходов и усиления управления государственными предприятиями и финансовым сектором.

Напомним

В марте 2023 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины в размере $15,6 млрд. Первый транш в размере $2,7 млрд Украина получила сразу после одобрения программы.