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2 мая 2023, 9:26 Читати українською

В Чехии 85% работающих украинцев заплатили за год $380 миллионов налогов с зарплаты

В Чехии по состоянию на конец апреля легально трудоустроено 91 тыс. украинцев, покинувших страну после начала российской военной агрессии и получивших специальную визу защиты. Об этом пишет Лига со ссылкой на местное издание Hospodaske Noviny.

В Чехии по состоянию на конец апреля легально трудоустроено 91 тыс. украинцев, покинувших страну после начала российской военной агрессии и получивших специальную визу защиты.
Фото: delo.ua

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При этом 85% работающих украинцев находятся в застрахованных трудовых отношениях и уплачивают государству страховые взносы и налоги. Год назад их доля составила 45%.

По данным министра труда Мариана Юречко, за 2022 год легально работавшие украинцы выплатили $376 млн в эквиваленте налогов и сборов. Почти половина этой суммы пришлась на обязательные выплаты по медицинскому страхованию.

Украинцы самостоятельно платят страховые взносы, если их месячная зарплата превышает 10 тыс. крон ($465), а при заключении трудового договора, по которому можно работать в среднем не более 20 часов в неделю, страховые взносы уплачиваются при заработке более 4 тыс. крон.

Читайте: Беженцы из Украины в Чехии уже уплатили 8 миллиардов крон налогов и отчислений

В Минтруда также указывают на увеличение с начала года количества украинцев, заключивших с работодателями долгосрочные контракты на полный рабочий день. При этом около 80% украинцев до сих пор работают на низкооплачиваемых работах, в основном по незнанию чешского языка.

Чтобы ускорить интеграцию украинцев на рынке труда, правительство на прошлой неделе запустило единственный образовательный портал, где можно записаться на курсы чешского языка и программы повышения квалификации. Обучение оплачивает государственное бюро по трудоустройству.

Также с начала апреля запущен электронный реестр работников с визой защиты для учета украинцев, имеющих социальную страховку.

Читайте: Беженцы из Украины уплатили в Польше налогов на 2 миллиарда евро. Это втрое больше, чем страна тратит на беженцев

По данным чешского МВД, на конец апреля в Чехии находилось 225,1 тыс. украинцев от 18 до 65 лет, имеющих визы защиты. Почти две трети из них — женщины.

Источник: Минфин
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Комментарии - 12

+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
2 мая 2023, 9:35
#
Від таких цифр у Гетманцева вже рученятка трусятся
+
+15
yarg
yarg
2 мая 2023, 9:54
#
Потому что там за неуплату налога — сразу тюрьма. Без разговоров и жалоб на гетьманцева в фейсбучке.
+
0
nitrolog
nitrolog
2 мая 2023, 10:24
#
Отож, в нас ніхто податки платити не хоче і ще ниють постійно при цьому вимагають від держави щоб їм все давали безкоштовно, а як тільки за кордон їдуть відразу стають слухняними і не скиглять, хоча там податки та комунальні великі
+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
2 мая 2023, 10:32
#
Тому що там знають, що отримують від держави за сплачені податки.
+
0
yarg
yarg
2 мая 2023, 11:04
#
Чтобы что-то получить от государства — нужно сначала ему что-то дать. Иначе — не бывает. И , да , бывает несправедливо. Налог заплатите вы — а государство построит стадион в Донецке , до которого вам и дела-то нет.
А у нас сначала хотят чтобы государство им коммунизм построило «а потом я заплачу ему 50 гривен налогов. или нет , я еще подумаю». В этом отличие от чехов.
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
2 мая 2023, 11:12
#
Чтобы что-то дать государству — нужно для начала иметь уверенность, что ты что-то получишь в ответ. Тогда будет стимул что-то давать. Налог заплачу я — а на джипе будет ездить свиная рожа из Кабмина или Рады.
+
0
yarg
yarg
2 мая 2023, 11:23
#
Понятно. ну тогда какие вопросы…
не , один есть — вы довольны результатом ?
вы (не лично вы , люди с такой идеологией) 30 лет не платите налогов чтобы свиные рожи не ездили на джипах.
В результате вы живете в говне , а свиные рожи брезгуют джипами и ездят на машинах подороже. Вам не кажется что ваша теория не работает ?
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
2 мая 2023, 10:50
#
Одразу на палю сажають.
Ти такий кумедний — лівий сектант-теоретик =)
+
0
yarg
yarg
2 мая 2023, 11:05
#
Не левый , а правый.
ты попутал. и не теоретик , а практик.
ты , как айтишник, видимо еще на бейсике лабаеш ? :)
+
0
bonv
bonv
2 мая 2023, 10:22
#
Нічого дивного — війна.
+
0
bonv
bonv
2 мая 2023, 10:40
#
Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — найбільш «шкідливий» податок з усіх , вважає старший економіст і член спостережної ради «CASE Україна» Володимир Дубровський. Він стимулює бізнес йти в тінь і працювати нелегально. «ЄСВ — найбільш шкідливий податок з усіх. Він найгірше впливає на економічне зростання і найсильніше його гальмує. Зростання ЄСВ — це стимул не створювати легальні робочі місця», — попереджає у розмові з UBR.ua Дубровський. ЄСВ, або внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, обчислюється при нарахуванні заробітної плати та становить 22% в Україні для більшості категорій платників податків. Щоб платити менший розмір податку, роботодавці часто декларують зарплату для співробітника на рівні мінімальної, а решта її виплачується «в конверті» — т. зв. «тіньова зарплата». У контексті пенсійної реформи та переходу на обов’язкову накопичувальну систему треба повністю переструктурувати державні фінанси за рахунок інших податків, вважає експерт. «Необхідне поліпшення збору непрямих податків — акцизних та ПДВ. Необхідна модернізація податків на землю та нерухомість. Додаткові внески від роботодавця — поганий шлях для наповнення пенсійних фондів», — стверджує Дубровський.
+
0
yarg
yarg
2 мая 2023, 11:12
#
Какой молодец этот Дубровский.
если перефразировать его теории — давайте снимать налоги с бизнеса и перекладывать на население. уменьшим ЕСВ и увеличим НДС и налог на недвижимость.
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