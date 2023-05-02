В Чехии 85% работающих украинцев заплатили за год $380 миллионов налогов с зарплаты

В Чехии по состоянию на конец апреля легально трудоустроено 91 тыс. украинцев, покинувших страну после начала российской военной агрессии и получивших специальную визу защиты. Об этом пишет Лига со ссылкой на местное издание Hospodaske Noviny.

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При этом 85% работающих украинцев находятся в застрахованных трудовых отношениях и уплачивают государству страховые взносы и налоги. Год назад их доля составила 45%.

По данным министра труда Мариана Юречко, за 2022 год легально работавшие украинцы выплатили $376 млн в эквиваленте налогов и сборов. Почти половина этой суммы пришлась на обязательные выплаты по медицинскому страхованию.

Украинцы самостоятельно платят страховые взносы, если их месячная зарплата превышает 10 тыс. крон ($465), а при заключении трудового договора, по которому можно работать в среднем не более 20 часов в неделю, страховые взносы уплачиваются при заработке более 4 тыс. крон.

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В Минтруда также указывают на увеличение с начала года количества украинцев, заключивших с работодателями долгосрочные контракты на полный рабочий день. При этом около 80% украинцев до сих пор работают на низкооплачиваемых работах, в основном по незнанию чешского языка.

Чтобы ускорить интеграцию украинцев на рынке труда, правительство на прошлой неделе запустило единственный образовательный портал, где можно записаться на курсы чешского языка и программы повышения квалификации. Обучение оплачивает государственное бюро по трудоустройству.

Также с начала апреля запущен электронный реестр работников с визой защиты для учета украинцев, имеющих социальную страховку.

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По данным чешского МВД, на конец апреля в Чехии находилось 225,1 тыс. украинцев от 18 до 65 лет, имеющих визы защиты. Почти две трети из них — женщины.