Украина в апреле почти вдвое сократила импорт электроэнергии

В апреле Украина сократила импорт электроэнергии на 44%, до 3943 МВт-ч по сравнению с предыдущим месяцем, а также возобновила экспорт, свидетельствуют расчеты ExPro .

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В апреле Украина импортировала из Словакии 3805 МВт-ч, из Молдовы — только 138 МВт-ч. С 7 апреля импорт поступал только по словацкому направлению.

Напомним

С 11 апреля Украина возобновила экспорт электроэнергии. Первым открытым направлением была Молдова. В целом за 11−30 апреля Украина экспортировала в Молдову 46 400 МВт-ч, что составляет почти 50% от всего экспорта.

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С 12 апреля начат экспорт в Польшу, через обособленную линию Добротворская ТЭС — Замость, в течение месяца по этому направлению поставлено 30 325 МВт-час.

С 17 по 21 апреля осуществлялся экспорт в Словакию, однако он был прекращен из-за несогласованности в проведении аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных пересечений. В целом за апрель экспортировано 95 900 МВт-час.