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1 мая 2023, 15:27 Читати українською

Выплаты военным по 30 тысяч: МВФ раскритиковал законопроект

Постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян подверг критике принятый Верховной Радой законопроект о возврате выплат в 30 тысяч гривен военнослужащим, заявив, что он не определяет источники финансирования этих дополнительных расходов.

Постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян подверг критике принятый Верховной Радой законопроект о возврате выплат в 30 тысяч гривен военнослужащим, заявив, что он не определяет источники финансирования этих дополнительных расходов.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахВ интервью Интерфакс-Украина он пояснил, что из-за этого реализация законопроекта на этом этапе может привести к росту бюджетного дефицита в 2023 году.
Фото: informator.ua

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В интервью Интерфакс-Украина он пояснил, что из-за этого реализация законопроекта на этом этапе может привести к росту бюджетного дефицита в 2023 году.

«Поиск ресурсов такого масштаба, вероятно, будет предусматривать резкие краткосрочные налоговые меры или существенные заимствования на внутреннем финансовом рынке, однако такие меры практически невозможны без негативного влияния на экономику и финансовый рынок», — отметил Степанян.

Представитель МВФ добавил, что ссуды для финансирования таких расходов могут поставить под еще большую угрозу устойчивости долга Украины, который уже находится под давлением.

Читайте: В оплате военным по 30 тысяч. В Раде заблокировали закон

Степанян также признал, что потребности в финансировании бюджета во время войны велики и нестабильны. Однако он подчеркнул, что Украина стремится обеспечить фискальную устойчивость и предсказуемость бюджетной политики, измененной действием пандемии COVID-19 и войной.

«В этом контексте власти обязались возобновить и усилить действие статьи 52 Бюджетного кодекса, которая определяет и регулирует нормативно-правовую базу и обстоятельства, при которых в бюджет могут вноситься изменения как в части доходов, так и в части расходов», — резюмировал он.

Военные по приказу президента Украины с 2022 года получали 30 тысяч гривен доплаты после мобилизации, однако с февраля 2023 года они были решены отменить в тылу.

Напомним

10 апреля Верховная Рада утвердила новый законопроект с поправкой, позволяющим вернуть доплату в 30 тысяч гривен украинским военным независимо от того, находятся ли они в тылу.

12 апреля в Верховную Раду внесли проект постановления, временно блокирующий возврат выплат военным в тылу в размере 30 000 грн.

Источник: Минфин
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