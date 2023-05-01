JPMorgan покупает банк First Republic

Что известно

JPMorgan «возьмет на себя все депозиты, включая все незастрахованные депозиты, и практически все активы» First Republic, говорится в заявлении Департамента финансовой защиты и инноваций Калифорнии.

Ликвидатором банка назначена Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC).

Гарантировать вклады будут около $250 тысяч — регуляторы не предоставили First Republic такого же исключения из системного риска, который применили в случае SVB.

Это соглашение делает JPMorgan, крупнейший банк страны, еще больше, чего американские чиновники пытались избежать в прошлом.

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Из-за регуляторных ограничений в США размер JPMorgan и его существующая доля в депозитной базе США не позволят ему при обычных обстоятельствах расширять свою депозитную базу дальше. А ведущие законодатели-демократы и администрация Байдена выступают против консолидации в финансовой индустрии и других секторах.

Напомним

First Republic, обнародовавший доходы за первый квартал, заявил, что планирует сократить свой баланс и сократить расходы за счет сокращения компенсаций руководителям, сокращения офисных площадей и увольнения от 20% до 25% сотрудников во втором квартале.

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На фоне крушения двух американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank клиенты массово стали забирать средства из First Republic, а агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings снизили рейтинги банка до уровня спекулятивной категории.

Стоит отметить, что Silicon Valley Bank и Signature Bank имели большое количество незастрахованных вкладов, как First Republic, что вызвало опасение, что клиенты заберут свои деньги.