JPMorgan покупает банк First Republic

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 мая 2023, 11:44 Читати українською

JPMorgan покупает банк First Republic

Регуляторы США вводят временную администрацию в First Republic Bank — его выкупит крупнейший банк страны JPMorgan. Об этом сообщает Bloomberg .

Регуляторы США вводят временную администрацию в First Republic Bank — его выкупит крупнейший банк страны JPMorgan.
Фото: nytimes.com

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

JPMorgan «возьмет на себя все депозиты, включая все незастрахованные депозиты, и практически все активы» First Republic, говорится в заявлении Департамента финансовой защиты и инноваций Калифорнии.

Ликвидатором банка назначена Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC).

Гарантировать вклады будут около $250 тысяч — регуляторы не предоставили First Republic такого же исключения из системного риска, который применили в случае SVB.

Это соглашение делает JPMorgan, крупнейший банк страны, еще больше, чего американские чиновники пытались избежать в прошлом.

Читайте: Американский First Republic Bank готовят к передаче под внешнее управление — Reuters

Из-за регуляторных ограничений в США размер JPMorgan и его существующая доля в депозитной базе США не позволят ему при обычных обстоятельствах расширять свою депозитную базу дальше. А ведущие законодатели-демократы и администрация Байдена выступают против консолидации в финансовой индустрии и других секторах.

Напомним

First Republic, обнародовавший доходы за первый квартал, заявил, что планирует сократить свой баланс и сократить расходы за счет сокращения компенсаций руководителям, сокращения офисных площадей и увольнения от 20% до 25% сотрудников во втором квартале.

Читайте также: Почему снова банкротятся банки и кто на самом деле за это поплатится

На фоне крушения двух американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank клиенты массово стали забирать средства из First Republic, а агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings снизили рейтинги банка до уровня спекулятивной категории.

Стоит отметить, что Silicon Valley Bank и Signature Bank имели большое количество незастрахованных вкладов, как First Republic, что вызвало опасение, что клиенты заберут свои деньги.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
bonv
bonv
1 мая 2023, 12:05
#
З потрохами:)
+
0
preyvanamor
preyvanamor
1 мая 2023, 12:10
#
А ось і відповідь хто вбив банк перша республіка: ЖПМ!
+
0
Alpenstein
Alpenstein
1 мая 2023, 12:17
#
Цікаво, яка модель викупу банку буде обрана і що буде з акціями і шортами на ці акції сьогодні після відкриття біржі? Чисто технічно при шорті з плечем трейдер же бере акції якби в борг у інших і має в кінці операції повернути їх назад. А якщо в цей момент стається стоп торгів навічно чи делістінг, то як розрулюється ситуація?
+
0
preyvanamor
preyvanamor
1 мая 2023, 12:33
#
Ну, наприклад, недавно ЮБС з'їв КС і всі акції і позиції в КС просто перерахували на користь ЮБС з певним коефіцієнтом. Точно не пам’ятаю з яким, але наприклад, якщо в тебе було 100 акцій продано в коротку в КС, то стало (якщо коефіцієнт 20, припустимо) 5 акцій продано в коротку в ЮБС. І відповідно, якщо було 100 куплено КС, то стало 5 куплено ЮБС…
і торги далі продовжуються, як ні в чому не бувало.

і скоріше всього така ж схема буде і тут.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами