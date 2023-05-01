Соратник Уоррена Баффета предупредил о рисках на рынке коммерческой недвижимости США

Банки обременены «плохими кредитами», из-за чего на американском рынке коммерческой недвижимости в условиях падения цен назревает буря. Об этом сообщил соратник Уоррена Баффета, вице-председатель совета директоров компании Berkshire Hathaway Чарли Мангер в интервью Financial Times.

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Что говорит Чарли Мангер

«У нас множество проблемных офисных зданий, множество проблемных торговых центров, множество другой проблемной недвижимости», — заявил 99-летний инвестор. Он добавил, что сфера недвижимости «в агонии». Однако ситуация «далеко не такая плохая, как в 2008 году», считает инвестор. «Проблемы происходят в банковском секторе так же, как в любом другом», — отметил Мангер.

По его словам, банки уже менее охотно выдают займы строителям коммерческих помещений.

«Каждый банк в стране стал намного осторожнее с кредитами на недвижимость, чем еще шесть месяцев назад», — сказал инвестор, добавив, что с такими займами «слишком много проблем».

Berkshire ранее уже помогала банкам в сложные времена. После краха Lehman Brothers в 2008 году компания помогла Goldman Sachs, инвестировав в акции банка $5 млрд. В 2011 году вливание капитала на аналогичную сумму получил Bank of America, столкнувшийся с обвалом акций на фоне убытков из-за низкокачественных ипотечных кредитов. Но в этот раз Berkshire воздержалась от действий после коллапса Silicon Valley Bank и Signature Bank, отметила FT.

«Мы отчасти разочаровались в банках. Не так-то просто управлять банком с умом, черт возьми, есть большое искушение сделать неправильные вещи», — сказал инвестор. Он добавил, что Berkshire направила инвестиции в банки, которые «отлично сработали».

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Напомним

В марте обрушились сразу три американских банка. Первым закрылся Silvergate Bank, один из главных банков для американского крипторынка. После него местные власти закрыли Silicon Valley Bank, который специализировался на работе со стартапами, затем — нью-йоркский Signature Bank.

Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники писали, что после краха банков высокопоставленные американские чиновники консультировались с главой Berkshire Hathaway, миллиардером Уорреном Баффетом. Собеседники агентства отмечают, что переговоры были сосредоточены на возможных инвестициях Баффета в региональные банки США, однако миллиардер также дал американским властям советы и рекомендации широкого характера относительно «текущих потрясений».

С проблемами на фоне краха конкурентов столкнулся еще один американский банк — First Republic: его акций потеряли в цене 97% с начала года. В конце апреля власти США попросили другие банки, в том числе JPMorgan и PNC, предоставить финальные предложения о покупке активов First Republic.