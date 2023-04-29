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29 апреля 2023, 15:37 Читати українською

Американский First Republic Bank готовят к передаче под внешнее управление — Reuters

Федеральная корпорация по страхованию депозитов США (FDIC) готовится в ближайшее время ввести временную администрацию в First Republic Bank. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Федеральная корпорация по страхованию депозитов США (FDIC) готовится в ближайшее время ввести временную администрацию в First Republic Bank.
Фото: pymnts.com

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Падение акций

Акции банка упали на 43%, что усилило биржевое падение, уничтожившее 75% его стоимости на этой неделе. На самом низком уровне рыночная капитализация банка составила почти $557 млн, что далеко от его пиковой оценки более чем в $40 млрд в ноябре 2021 года.

Банковский регулятор решил, что положение проблемного регионального кредитора ухудшилось, и нет больше времени для спасения через частный сектор.

Если кредитор из Сан-Франциско подвергнется процедуре временной администрации, это будет третий американский банк, обанкротившийся с марта. На этой неделе First Republic заявил, что его депозиты упали более чем на $100 млрд в первом квартале.

Читайте также: Крупнейшие банки США выделяют $30 миллиардов на спасение First Republic Bank

Крупные банки, включая JPMorgan Chase&Co и PNC Financial Services Group, соревнуются за покупку First Republic. Ожидается, что внешнее управление в банке может быть введено уже в эти выходные.

First Republic, обнародовавший доходы за первый квартал в понедельник, заявил, что планирует сократить свой баланс и сократить расходы за счет сокращения компенсаций руководителям, сокращения офисных площадей и увольнения от 20% до 25% сотрудников во втором квартале.

Читайте также: Почему снова банкротятся банки и кто на самом деле за это поплатится

На фоне крушения двух американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank клиенты массово стали забирать средства из First Republic, а агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings снизили рейтинги банка до уровня спекулятивной категории.

Стоит отметить, что Silicon Valley Bank и Signature Bank имели большое количество незастрахованных вкладов, как First Republic, что вызвало опасение, что клиенты заберут свои деньги.

Источник: Минфин
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