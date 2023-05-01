Укрпочта получила новую платежную лицензию от НБУ

ООО «Европейская платежная система» и ООО «ФК «Кредитор ХХІ» первыми получили эти лицензии, а 27−28 апреля получили ООО «ФК МБК», ООО «Даймонд Пэй», ООО «ФК «Единое пространство», ООО «Финансовая компания «Финэкспресс», ООО «НоваПей», АО «Укрпочта», ООО «Кепитал Бизнес Групп», ООО «ФК «Платежный центр».

Компании в основном подавали запрос на один вид услуг — перевод средств без открытия счетов.

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Со второй половины ноября 2022 года в Национальный банк поступило 128 пакетов документов (обратились 60 небанковских учреждений, 49 из них — несколько раз).

Из них 10 компаний получили новую лицензию, финансовой компании «Хантер» отказали, 31 пакет документов еще находится на рассмотрении НБУ, а 86 пакетов документов оставлено без рассмотрения.