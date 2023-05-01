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1 мая 2023, 9:44 Читати українською

Укрпочта получила новую платежную лицензию от НБУ

Небанковские компании, которы предоставляют финансовые платежные услуги должны были до 30 апреля направить в НБУ документы на оформление или переоформление лицензий на перевод средств в нацвалюте без открытия счетов. На вечер 28 апреля НБУ оформил 10 компаниям соответствующую лицензию на предоставление финансовых платежных услуг.

Небанковские компании, которы предоставляют финансовые платежные услуги должны были до 30 апреля направить в НБУ документы на оформление или переоформление лицензий на перевод средств в нацвалюте без открытия счетов.
Фото: epravda.com.ua

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Кто получил лицензии

ООО «Европейская платежная система» и ООО «ФК «Кредитор ХХІ» первыми получили эти лицензии, а 27−28 апреля получили ООО «ФК МБК», ООО «Даймонд Пэй», ООО «ФК «Единое пространство», ООО «Финансовая компания «Финэкспресс», ООО «НоваПей», АО «Укрпочта», ООО «Кепитал Бизнес Групп», ООО «ФК «Платежный центр».

Компании в основном подавали запрос на один вид услуг — перевод средств без открытия счетов.

Читайте: NovaPay получила новую лицензию НБУ и теперь сможет открывать счета и выпускать платежные карты

Со второй половины ноября 2022 года в Национальный банк поступило 128 пакетов документов (обратились 60 небанковских учреждений, 49 из них — несколько раз).

Из них 10 компаний получили новую лицензию, финансовой компании «Хантер» отказали, 31 пакет документов еще находится на рассмотрении НБУ, а 86 пакетов документов оставлено без рассмотрения.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
matroskin
matroskin
1 мая 2023, 12:22
#
Ручок «бакіри» купіть краще на відділення, соромно дивитися на те що у вас там шнурками прив’язано.
Посилка з Львову в Віницю більше тижня йде, а вони «фінансові ліцензії» отримують.
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