Небанковские компании, которы предоставляют финансовые платежные услуги должны были до 30 апреля направить в НБУ документы на оформление или переоформление лицензий на перевод средств в нацвалюте без открытия счетов. На вечер 28 апреля НБУ оформил 10 компаниям соответствующую лицензию на предоставление финансовых платежных услуг.
Укрпочта получила новую платежную лицензию от НБУ
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Кто получил лицензии
ООО «Европейская платежная система» и ООО «ФК «Кредитор ХХІ» первыми получили эти лицензии, а 27−28 апреля получили ООО «ФК МБК», ООО «Даймонд Пэй», ООО «ФК «Единое пространство», ООО «Финансовая компания «Финэкспресс», ООО «НоваПей», АО «Укрпочта», ООО «Кепитал Бизнес Групп», ООО «ФК «Платежный центр».
Компании в основном подавали запрос на один вид услуг — перевод средств без открытия счетов.
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Со второй половины ноября 2022 года в Национальный банк поступило 128 пакетов документов (обратились 60 небанковских учреждений, 49 из них — несколько раз).
Из них 10 компаний получили новую лицензию, финансовой компании «Хантер» отказали, 31 пакет документов еще находится на рассмотрении НБУ, а 86 пакетов документов оставлено без рассмотрения.
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Комментарии - 1
Посилка з Львову в Віницю більше тижня йде, а вони «фінансові ліцензії» отримують.