Рэй Далио предупредил: держатели биткоина должны быть готовы к его падению на 80%

Инвестор и миллиардер Рэй Далио в подкасте Криса Уильямсона рассказал, что владеет биткоином, но предпочитает золото. Об этом пишет forklog.

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Что говорит Далио

«Я не понимаю, почему люди склоняются больше к биткоину, чем к золоту. На международном уровне золото для центральных банков — третий по величине резервный актив. Сначала доллары, затем евро, золото и японская иена», — заявил он.

По мнению Далио, драгоценный металл «вне времени и универсален». При этом биткоин требует пристального внимания со стороны инвесторов из-за своей волатильности, добавил он.

«Вы должны быть готовы к его значительному падению, на 80% или около того», — предупредил инвестор.

Напомним

Ранее Далио усомнился в способности биткоина заменить фиатные валюты. В мае 2022 года миллиардер заявил, что первая криптовалюта выступает хорошей страховкой против инфляции, но не полноценной альтернативой золоту.

По мнению CEO Galaxy Digital Майка Новограца, цена первой криптовалюты достигнет уровня $40 000, когда Федеральная резервная система США начнет снижать ключевую ставку.

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