Экспорт IT-услуг из Украины за первый квартал 2023 года составил $1,68 млрд — это на 16% ниже, чем в первом квартале 2022 года. Об этом сообщает Ассоциация IT Ukraine, ссылаясь на информацию от НБУ.
Экспорт IT-услуг из Украины упал на 16% — до $1,68 миллиарда
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Падение экспорта
По данным профильной Ассоциации, схожая ситуация имела место в 2014 году. Тогда сектор также демонстрировал падение на 26% и удерживал позиции в $350−400 млн ежеквартально. При этом в 2016 году IT-сектор возобновил рост и к 2022 году его темпы уже достигали 20% ежегодно.
В IT Ukeaine отметили две главные причины такого падения. Первая — рост отрасли сверхвысокими темпами в предыдущие годы. Вторая — каждый первый квартал нового года традиционно имеет падение по сравнению с первым кварталом предыдущего года.
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Отмечается, что такие показатели говорят о выходе отрасли на устоявшиеся показатели роста не будет, как и падение.
Напомним
По итогам 2022 года украинский экспорт IT-услуг рос до наибольшего показателя с момента существования индустрии в стране.
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