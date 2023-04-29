Кабинет министров утвердил годовой отчет государственного Приватбанка за 2022 год и поручил направить 24,16 млрд грн прибыли банка на выплату дивидендов в госбюджет. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Кабмин поручил Приватбанку оплатить в госбюджет дивиденды на 24 миллиарда
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Распоряжением утверждено:
- распределение чистой прибыли Приватбанка за 2022 год, что составляет 30,2 млрд грн;
- размер годовых дивидендов, составляющий 24,16 млрд грн;
- отчет о вознаграждении членов наблюдательного совета банка;
- мероприятия по результатам рассмотрения отчета наблюдательного совета банка.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что наблюдательный совет Приватбанка избрал своим председателем и независимым членом наблюдательного совета Нильса Мелнгайлиса.
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Источник: Минфин
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