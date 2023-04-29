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29 апреля 2023, 10:06 Читати українською

Кабмин поручил Приватбанку оплатить в госбюджет дивиденды на 24 миллиарда

Кабинет министров утвердил годовой отчет государственного Приватбанка за 2022 год и поручил направить 24,16 млрд грн прибыли банка на выплату дивидендов в госбюджет. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Кабинет министров утвердил годовой отчет государственного ПриватБанка за 2022 год и поручил направить 24,16 млрд грн прибыли банка на выплату дивидендов в госбюджет.
Фото: slovoidilo.ua

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Распоряжением утверждено:

  • распределение чистой прибыли Приватбанка за 2022 год, что составляет 30,2 млрд грн;
  • размер годовых дивидендов, составляющий 24,16 млрд грн;
  • отчет о вознаграждении членов наблюдательного совета банка;
  • мероприятия по результатам рассмотрения отчета наблюдательного совета банка.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что наблюдательный совет Приватбанка избрал своим председателем и независимым членом наблюдательного совета Нильса Мелнгайлиса.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
29 апреля 2023, 11:41
#
Приват рулить!:))
+
0
bonv
bonv
29 апреля 2023, 11:45
#
ЕГО и ЕЁ поведение у банкомата:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/107535/
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