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28 апреля 2023, 18:36 Читати українською

Увеличение расходов на оборону помогло поддержать экономику США, замедлившуюся после войны в Украине

Согласно данным о валовом внутреннем продукте, опубликованным в четверг, увеличение федеральных расходов на оборону помогло поддержать экономику США, которая замедлилась в течение последнего года после полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным о валовом внутреннем продукте, опубликованным в четверг, увеличение федеральных расходов на оборону помогло поддержать экономику США, которая замедлилась в течение последнего года после полномасштабного вторжения России в Украину.
Фото: financebrokerage.com

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Увеличение расходов на оборону повлекло примерно одну пятую экономического роста в первом квартале — 21 базисный пункт с 1,1% годового роста ВВП, — говорится в отчете Министерства торговли.

Со второго квартала 2022 года в первый квартал 2023 года оборона внесла в рост ВВП в среднем 13 базисных пунктов. Это значительное отклонение от предыдущих пяти кварталов, когда сокращение расходов на оборону замедляло экономику со средним торможением в 23 базисных пункта за этот период.

Увеличение расходов на оборону с начала войны может помочь объяснить устойчивость экономики США перед агрессивной политикой ФРС, поскольку центральный банк принял меры по снижению инфляции, намного превышающей целевой показатель в 2%. За последние четыре квартала ВВП увеличивался в среднем на 1,6%.

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$816 млрд, принятых для Министерства обороны в этом финансовом году, является одним из самых значительных бюджетов в мирное время после поправки на инфляцию и увеличения на $76 млрд по сравнению с 2022 финансовым годом. При этом военные расходы в бюджете на 2024 год будут еще больше.

До вторжения России в Украину расходы на оборону США были частично ограничены бюджетом, что привело к временному финансированию, из-за чего Пентагону было труднее заключать новые контракты или наращивать производство оружия.

Война в Украине сконцентрировала внимание не только на производстве оружия для отправки на поле боя, но и на увеличении производства боеприпасов для США.

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Источник: Минфин
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