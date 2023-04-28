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28 апреля 2023, 15:34 Читати українською

Центробанки скупают золото. Спрос будет продолжать расти

Спрос на золото со стороны центробанков будет расти. Такой результат дал проведенный в феврале-марте традиционный ежегодный опрос. В нем приняли участие 83 центральных банка государств мира, которые вместе контролируют активы на сумму $7 трлн. Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в Telegram.

Спрос на золото со стороны центробанков будет расти.
Фото: pixabay.com

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Тенденция, заложенная в 2022 году, когда объем закупленного центробанками золота вырос на 152% и достиг отметки 1136 тонн, продолжится.

Более двух третей респондентов считают, что нынешние запасы в течение 2023 будут увеличиваться.

Главные мотивы

Среди главных мотивов, побуждающих наращивать объемы золота в запасах:

  • инвестиции в золото усматриваются эффективным способом защиты от инфляции (такое мнение выразили 70% опрошенных);
  • геополитическая неопределенность, прежде всего связанная с войной России против Украины, усиливается и нет достаточного понимания, какими будут ее последствия для резервных валют (этот аргумент привели более 40% респондентов — во время прошлогоднего опроса их было только 23%).

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Около трети опрошенных заявили, что центробанки изменили или изменят структуру активов, в том числе из-за напряжения американо-китайских и частично европейско-китайских отношений.

Особенно это касается центробанков, которые хранят свои резервы не внутри страны, а за рубежом, например, в Банке Англии и ФРБ Нью-Йорка.

Часть центробанков в тех странах, которые имеют дружеские или близкие отношения с РФ, помогают обходить санкции или организовывать «параллельный импорт», внимательно изучают кейс заморозки на Западе активов ЦБ РФ как потенциальный риск в случае активного введения вторичных санкций.

В этом смысле приобретенное золотое в случае его хранения внутри страны может оказаться полезным в случае, если по каким-либо причинам будет потерян доступ к другим резервам, размещенным за пределами страны.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
bonv
bonv
28 апреля 2023, 16:42
#
У банків свої цілі а у народу свої.
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