Аудитор Ernst & Young раскритиковал НБУ из-за государственных облигаций

Компания Ernst & Young, проведшая аудит консолидированной финансовой отчетности Национального банка Украины за 2022 год, раскритиковала НБУ из-за того, что власти должны были создать резервы для выкупленных государственных облигаций, чтобы предотвратить потенциальные риски для денежной кредитной системы. Об этом сообщает Bloomberg.

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НБУ должен был зарезервировать резервы по гривневым государственным облигациям на сумму свыше $20 млрд, которые он накопил в своем портфеле в прошлом году, говорится в заявлении Ernst & Young.

Вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину НБУ значительно активизировал покупку государственного долга.

Финансирование подогрело напряжение между Министерством финансов и центральным банком, призвавшим правительство привлечь больше средств через международные рынки. Это также вызвало критику со стороны Международного валютного фонда, требовавшего прекратить эту практику до заключения финансового соглашения с Киевом в марте.

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В ответ НБУ заявил, что долг является низким риском и стабилен благодаря дисциплине правительства в платежах и мощной помощи, полученной от союзников.

Регулятор отметил, что «весомое основание» ожидать возврата средств от своих государственных облигаций вовремя, причем почти $3,9 млрд должны быть выплачены в этом году.

Предостережение Ernst & Young не должно влиять на операции с разными контрагентами, сообщили в банке.