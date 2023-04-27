НБУ прогнозирует рост международных резервов до $35 миллиардов

Национальный банк прогнозирует, что благодаря значительным поступлениям от партнеров, международные резервы Украины к концу 2023 года возрастут до около $35 млрд. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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НБУ ожидает, что в текущем году объем поступлений от международных партнеров может превысить $42 млрд.

«Поступления от партнеров, в частности, будут способствовать росту международных резервов до около $35 млрд в конце этого года. Это усилит способность НБУ и дальше поддерживать курсовую устойчивость и постепенно смягчать валютные ограничения», — говорится в сообщении.

Регулятор добавил, что в 2023 году ожидается значительный дефицит текущего счета. Это, в частности, связано с увеличением импорта на фоне постепенного восстановления внутреннего спроса, расходами значительного количества вынужденных украинских мигрантов за рубежом и все еще сдержанным экспортом из-за снижения урожаев и ограниченности логистических путей.

В то же время, поступление международной помощи будет компенсировать эти факторы, подчеркнули в НБУ.

Уже с 2024 года наращивание экспортных потоков и постепенное возвращение вынужденных мигрантов домой будут способствовать сокращению дефицита текущего счета, который, однако, и дальше будет перекрываться значительными объемами внешнего официального финансирования, что позволит сохранять объем международных резервов «на относительно комфортном уровне».

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что по состоянию на 1 апреля 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составляли $31 878,2 млн. Такой объем резервов является рекордным за последние 11 лет (больший объем от вышеупомянутого был зафиксирован в ноябре 2011 года).