В среду, 26 апреля компания Центрэнерго, которая находится в управлении Фонда государственного имущества, впервые в своей истории начала экспорт электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
Центрэнерго впервые в истории начала экспорт электроэнергии
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Первым импортером электроэнергии стала Молдова.
В Фонде считают, что экспорт позволит Центрэнерго уменьшить зависимость от ситуации на отечественном рынке электроэнергии и получить доступ к рынкам ЕС.
«Компания работает над развитием сотрудничества с европейским энергетическим сектором, чтобы увеличить объемы экспорта электроэнергии», — говорится в сообщении.
Напомним
Ранее «Минфин» писал о том, что Украина 17 апреля начала экспортировать электроэнергию в Словакию. Она стала третьей страной Европы, начавшей покупать украинскую энергию после возобновления ее экспорта.
Источник: Минфин
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