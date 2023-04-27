Центрэнерго впервые в истории начала экспорт электроэнергии

В среду, 26 апреля компания Центрэнерго, которая находится в управлении Фонда государственного имущества, впервые в своей истории начала экспорт электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

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Первым импортером электроэнергии стала Молдова.

В Фонде считают, что экспорт позволит Центрэнерго уменьшить зависимость от ситуации на отечественном рынке электроэнергии и получить доступ к рынкам ЕС.

«Компания работает над развитием сотрудничества с европейским энергетическим сектором, чтобы увеличить объемы экспорта электроэнергии», — говорится в сообщении.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что Украина 17 апреля начала экспортировать электроэнергию в Словакию. Она стала третьей страной Европы, начавшей покупать украинскую энергию после возобновления ее экспорта.