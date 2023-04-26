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26 апреля 2023, 18:34 Читати українською

США разблокировали платежи российского банка из-за шантажа РФ касательно «зернового соглашения» — Reuters

Соединенные Штаты предоставили JPMorgan разрешение обрабатывать платежи за экспорт сельскохозяйственной продукции через «Россельхозбанк», но эта договоренность не заменила повторное подключение банка к системе SWIFT, сообщили Reuters два российских источника.

Соединенные Штаты предоставили JPMorgan разрешение обрабатывать платежи за экспорт сельскохозяйственной продукции через «Россельхозбанк», но эта договоренность не заменила повторное подключение банка к системе SWIFT, сообщили Reuters два российских источника.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДоступ к платежной системе SWIFT является одним из главных требований России на переговорах по будущему соглашению по экспорту зерна, которое, по словам ООН, помогает преодолеть глобальный продовольственный кризис.

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Доступ к платежной системе SWIFT является одним из главных требований России на переговорах по будущему соглашению по экспорту зерна, которое, по словам ООН, помогает преодолеть глобальный продовольственный кризис.

Кремль неоднократно предупреждал, что соглашение не будет продлено после 18 мая, если Запад не устранит препятствия российскому экспорту зерна и удобрений, включая финансирование и страхование экспорта.

Российский источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что Управление по контролю за иностранными активами США позволило JPMorgan обрабатывать такие транзакции.

«JPMorgan получил от OFAC разрешение на проведение платежей за закупки сельскохозяйственной продукции, но процесс идет тяжело», — сказал источник.

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По его словам, маршрутизация платежей через JPMorgan предложена как альтернатива повторному подключению «Россельхозбанка» к SWIFT, но ее можно остановить в любое время.

Другой источник сообщил, что Государственный департамент США и Министерство финансов США попросили JPMorgan провести «очень ограниченную и строго контролируемую» операцию по экспорту сельскохозяйственных товаров, состоявшуюся в этом месяце.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник на брифинге в ООН заявил, что один банк «любезно согласился профинансировать одну операцию», но это не устраивает РФ. Лавров не назвал название банка.

Источник: Минфин
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