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26 апреля 2023, 15:02 Читати українською

Комитет Рады одобрил законопроект для национализации Сенс Банка (Альфа-Банк) ко второму чтению

Парламентский Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики одобрил ко второму чтению законопроект 9107−1, который вносит изменения в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета Ярослав Железняк.

Парламентский Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики одобрил ко второму чтению законопроект 9107−1, который вносит изменения в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения.
Фото: sensebank.com.ua

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В частности, законопроект позволяет Национальному банку национализировать банки подсанкционных собственников.

«Содержание закона и текст почти не изменилось. Приняты только технические правки. Хотя на Комитете была долгая дискуссия о необходимости дополнительного звена утверждения через ВАКС», — заявил Железняк.

Напомним

«Минфин» писал, что в Верховной Раде 30 марта зарегистрирован законопроект № 9107−1, обязывающий НБУ во время войны вывести банк с рынка в случае наличия среди его акционеров подсанкционных лиц.

Благодаря этому закону, НБУ получит рычаги влияния на банки, которые или владельцы существенного участия в которых являются лицами, к которым применены санкции. Подсанкционным лицам будет запрещено приобретать и/или увеличивать существенное участие в банках.

НБУ сможет применять меры влияния к банку, если к нему или владельцу существенного участия в нем применены санкции (при условии, что такие обстоятельства представляют угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка и/или стабильности банковской системы из-за лишения/ограничения права лица, к которому применено блокируя санкции, распоряжаться активами).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 10

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0
bonv
bonv
26 апреля 2023, 15:15
#
Поспішаємо?
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 апреля 2023, 15:43
#
К концу мая может и проголосуют.
Затем пару недель будет
подписывать президент.
А там жизнь покажет,
что из этого всего
может получиться…

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41670

Кстати, необходимость докапитализации
минимум на $400тыс никто не отменял.
Если у Кабмина есть лишние пол-лимона баксов на спасение российского банка,
ну значит так тому и быть…
+
0
Alpenstein
Alpenstein
26 апреля 2023, 16:15
#
Розказують, що Авен бігав по всіх рішалах Києва — пропонував мільярд баксів за блокування законопроєкту. Можливо і правда. Судячи з того, що жахнув аж головний калібр БЮТ — Юлія Володимирівна особисто подала купу блокуючих правок на комітет. Не стали цього разу користать Дубінського, отже прайс серйозний.
+
+9
Oleksii Alexey
Oleksii Alexey
26 апреля 2023, 15:48
#
Ничего не понятно! НО очень интересно!
+
0
Oleksii Alexey
Oleksii Alexey
26 апреля 2023, 15:51
#
Так будут ликвидировать банк «Сенс,» или нет? Если бы сейчас на троне УКРАИНА сидел Парашанко, то понятно, что всех ликвидируем и разграбили…
+
0
kingcity
kingcity
26 апреля 2023, 15:50
#
Автори, дивіться що пишете ! Сенс-банк, а не «Сенкс».
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0
kingcity
kingcity
26 апреля 2023, 16:03
#
Оперативно виправили !
+
+9
kingcity
kingcity
26 апреля 2023, 15:52
#
А взагалі -націоналізують і добре. Банк в цілому непоганий.

Щоправда, по тарифах періодично «гайки підкручують». То 100 грн. по кредитках за РКО ввели, а сьогодні прийшло повідомлення, що по дебетових пакетах тарифи піднімаються.
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0
zig4free
zig4free
26 апреля 2023, 16:42
#
Банк необходимо отжать у рашни и повязанных лиц. Сабж одобряю!
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0
Сергій Т
Сергій Т
26 апреля 2023, 16:53
#
Клас! Правильне рішення! 🇺🇦👍
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