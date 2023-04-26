Комитет Рады одобрил законопроект для национализации Сенс Банка (Альфа-Банк) ко второму чтению

Парламентский Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики одобрил ко второму чтению законопроект 9107−1, который вносит изменения в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета Ярослав Железняк.

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В частности, законопроект позволяет Национальному банку национализировать банки подсанкционных собственников.

«Содержание закона и текст почти не изменилось. Приняты только технические правки. Хотя на Комитете была долгая дискуссия о необходимости дополнительного звена утверждения через ВАКС», — заявил Железняк.

Напомним

«Минфин» писал, что в Верховной Раде 30 марта зарегистрирован законопроект № 9107−1, обязывающий НБУ во время войны вывести банк с рынка в случае наличия среди его акционеров подсанкционных лиц.

Благодаря этому закону, НБУ получит рычаги влияния на банки, которые или владельцы существенного участия в которых являются лицами, к которым применены санкции. Подсанкционным лицам будет запрещено приобретать и/или увеличивать существенное участие в банках.

НБУ сможет применять меры влияния к банку, если к нему или владельцу существенного участия в нем применены санкции (при условии, что такие обстоятельства представляют угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка и/или стабильности банковской системы из-за лишения/ограничения права лица, к которому применено блокируя санкции, распоряжаться активами).