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26 апреля 2023, 13:05 Читати українською

В Раде подали законопроект о перезагрузке Налоговой службы

Народные депутаты подали на регистрацию законопроект о перезагрузке Государственной налоговой службы. Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Народные депутаты подали на регистрацию законопроект о перезагрузке Государственной налоговой службы.
Фото: tax.gov.ua

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По его словам, условия перезагрузки Налоговой службы будут такими же, как и в отношении Бюро экономической безопасности и таможни:

  • реальный конкурс с участием международных партнеров на должность руководителя ГНС;
  • гарантии независимости главы ГНС в течение всего периода работы;
  • полная переаттестация служащих;
  • достойная оплата труда налоговиков.

«Считаю перезагрузку налоговой магистральным направлением реформы налоговых отношений наряду с уже продолжающейся диджитализацией. А перезапуск трех ключевых финансовых органов до конца 2023 года — залог прозрачности финансовых отношений и честности взаимодействия государства и общества в сфере публичных финансов», — отметил Гетманцев.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
matroskin
matroskin
26 апреля 2023, 13:58
#
Вже маємо потужно рехформовані суди, прокуратуру і т.д. Також потужно працююче НАЗК, яке за декілька років своєї «плідної» праці встановило, що корупції в країні нема і всі чиновники живуть виключно на з/п. Абсолютно незалежный голова Нафтогазу виписав собі премію в 30 млн$, а щойностворений незалежний ОАСК, довелося терміново ліквідувати, поки він не ліквідував українську державність.
Все що змінили ці потужні рехформи-це додаткові щомісячні сотні мільйонів на з/п і ВСЕ.
І знову ми йдемо на ті ж граблі.
+
+15
Бедный папа
Бедный папа
26 апреля 2023, 14:21
#
Коротко про «залог прозрачности финансовых отношений и честности»: схеми в Автодорі, кримський бізнес і забуті мільйони у Франції

https://24tv.ua/bihusinfo-vipustili-rozsliduvannya-pro-danila-getmantseva-yak_n2296397
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