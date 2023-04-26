Народные депутаты подали на регистрацию законопроект о перезагрузке Государственной налоговой службы. Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
В Раде подали законопроект о перезагрузке Налоговой службы
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
По его словам, условия перезагрузки Налоговой службы будут такими же, как и в отношении Бюро экономической безопасности и таможни:
- реальный конкурс с участием международных партнеров на должность руководителя ГНС;
- гарантии независимости главы ГНС в течение всего периода работы;
- полная переаттестация служащих;
- достойная оплата труда налоговиков.
«Считаю перезагрузку налоговой магистральным направлением реформы налоговых отношений наряду с уже продолжающейся диджитализацией. А перезапуск трех ключевых финансовых органов до конца 2023 года — залог прозрачности финансовых отношений и честности взаимодействия государства и общества в сфере публичных финансов», — отметил Гетманцев.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 2
Все що змінили ці потужні рехформи-це додаткові щомісячні сотні мільйонів на з/п і ВСЕ.
І знову ми йдемо на ті ж граблі.
https://24tv.ua/bihusinfo-vipustili-rozsliduvannya-pro-danila-getmantseva-yak_n2296397