В Раде подали законопроект о перезагрузке Налоговой службы

Народные депутаты подали на регистрацию законопроект о перезагрузке Государственной налоговой службы. Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

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По его словам, условия перезагрузки Налоговой службы будут такими же, как и в отношении Бюро экономической безопасности и таможни:

реальный конкурс с участием международных партнеров на должность руководителя ГНС;

гарантии независимости главы ГНС в течение всего периода работы;

полная переаттестация служащих;

достойная оплата труда налоговиков.

«Считаю перезагрузку налоговой магистральным направлением реформы налоговых отношений наряду с уже продолжающейся диджитализацией. А перезапуск трех ключевых финансовых органов до конца 2023 года — залог прозрачности финансовых отношений и честности взаимодействия государства и общества в сфере публичных финансов», — отметил Гетманцев.