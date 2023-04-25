ГНС предоставила возможность самостоятельно рассчитать налог на недвижимость

Государственная налоговая служба Украины разработала новый сервис — «Калькулятор налога на имущество», позволяющий самостоятельно рассчитать налог на недвижимость. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

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Данный калькулятор предоставляет возможность гражданам самостоятельно осуществлять на вебпортале ГНС расчет сумм налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и платы за землю с физических лиц.

«Калькулятор налога на имущество» размещен на вебпортале Государственной налоговой службы в блоке «Е-Сервисы».

Воспользоваться «Калькулятором налога на имущество» можно по этой ссылке.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что владельцев уничтоженного в результате войны имущества освободили от уплаты налога на недвижимость.