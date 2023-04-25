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25 апреля 2023, 18:36 Читати українською

Шмигаль назвал шесть населенных пунктов, где будет происходить комплексное восстановление

В ходе заседания правительство утвердило постановление, определяющее шесть населенных пунктов, где в рамках экспериментального проекта восстановление будет проходить комплексно и по новым принципам. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Правительственный портал.

В ходе заседания правительство утвердило постановление, определяющее шесть населенных пунктов, где в рамках экспериментального проекта восстановление будет проходить комплексно и по новым принципам.
Фото: kmu.gov.ua

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Где будет происходить восстановление

Комплексное восстановление будет происходить в 5 областях:

  • Киевская область — Бородянка и Мощун;
  • Сумская область — Тростянец;
  • Херсонская область — Посад-Покровское;
  • Харьковская область — Циркуны;
  • Черниговская область — Ягодное.

Системный подход

«Все эти населенные пункты испытали страшные разрушения. Теперь они будут восстанавливаться в комплексе. Это значит, что будут восстанавливать не отдельные здания и сооружения, а все с системным подходом, новой планировкой и полной трансформацией этих населенных пунктов», — подчеркнул глава правительства.

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В то же время Шмыгаль подчеркнул, что реализация экспериментального проекта не означает, что восстановление не затронет другие населенные пункты.

По его словам, план быстрого восстановления на этот год имеет пять приоритетов, в то же время это сотни различных проектов, сотни городов и поселков, где оно будет происходить одновременно.

Источник: Минфин
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