В ходе заседания правительство утвердило постановление, определяющее шесть населенных пунктов, где в рамках экспериментального проекта восстановление будет проходить комплексно и по новым принципам. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Правительственный портал.
Шмигаль назвал шесть населенных пунктов, где будет происходить комплексное восстановление
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Где будет происходить восстановление
Комплексное восстановление будет происходить в 5 областях:
- Киевская область — Бородянка и Мощун;
- Сумская область — Тростянец;
- Херсонская область — Посад-Покровское;
- Харьковская область — Циркуны;
- Черниговская область — Ягодное.
Системный подход
«Все эти населенные пункты испытали страшные разрушения. Теперь они будут восстанавливаться в комплексе. Это значит, что будут восстанавливать не отдельные здания и сооружения, а все с системным подходом, новой планировкой и полной трансформацией этих населенных пунктов», — подчеркнул глава правительства.
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В то же время Шмыгаль подчеркнул, что реализация экспериментального проекта не означает, что восстановление не затронет другие населенные пункты.
По его словам, план быстрого восстановления на этот год имеет пять приоритетов, в то же время это сотни различных проектов, сотни городов и поселков, где оно будет происходить одновременно.
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