Шмигаль назвал шесть населенных пунктов, где будет происходить комплексное восстановление

В ходе заседания правительство утвердило постановление, определяющее шесть населенных пунктов, где в рамках экспериментального проекта восстановление будет проходить комплексно и по новым принципам. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Правительственный портал.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Где будет происходить восстановление

Комплексное восстановление будет происходить в 5 областях:

Киевская область — Бородянка и Мощун;

Сумская область — Тростянец;

Херсонская область — Посад-Покровское;

Харьковская область — Циркуны;

Черниговская область — Ягодное.

Системный подход

«Все эти населенные пункты испытали страшные разрушения. Теперь они будут восстанавливаться в комплексе. Это значит, что будут восстанавливать не отдельные здания и сооружения, а все с системным подходом, новой планировкой и полной трансформацией этих населенных пунктов», — подчеркнул глава правительства.

Читайте также: Начинается тестирование выплат средств на восстановление жилья через «Дию». Когда заработает сервис

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что реализация экспериментального проекта не означает, что восстановление не затронет другие населенные пункты.

По его словам, план быстрого восстановления на этот год имеет пять приоритетов, в то же время это сотни различных проектов, сотни городов и поселков, где оно будет происходить одновременно.