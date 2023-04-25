В марте 2023 года банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов, направили на погашение требований своих кредиторов 1 081,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
В марте ликвидируемые банки направили на погашение требований своих кредиторов более 1 миллиарда
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Из указанной суммы, в частности, почти 55 млн грн направлено на удовлетворение требований 3-й очереди, возникших
За январь-март 2023 сумма погашения требований кредиторов банков в ликвидации составила 1 763,5 млн грн,
Читайте также: Фонд гарантирования пообещал рассчитаться со всеми вкладчиками и кредиторами Айбокс Банка
В целом за весь период по состоянию на 1 апреля 2023 года удовлетворены требования кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 61 617,2 млн грн, из которых 17 027,0 млн грн погашено обеспеченным кредиторам,
По состоянию на 1 апреля 2023 Фондом, в соответствии со ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», подано 80 исковых заявлений по 51 банку. Общее количество ответчиков, являющихся связанными лицами этих банков, — 938 человек. Общая сумма исковых требований составляет 144 949,8 млн. грн. Общий размер исковых требований Фонда, удовлетворенных согласно вступившим в законную силу судебных решений, составляет более 435 млн грн.
Комментарии - 1