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25 апреля 2023, 15:02 Читати українською

В марте ликвидируемые банки направили на погашение требований своих кредиторов более 1 миллиарда

В марте 2023 года банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов, направили на погашение требований своих кредиторов 1 081,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В марте 2023 года банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов, направили на погашение требований своих кредиторов 1 081,8 млн грн.
Фото: slovoidilo.ua

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Из указанной суммы, в частности, почти 55 млн грн направлено на удовлетворение требований 3-й очереди, возникших в т. ч. на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам, 52,5 млн грн — 4-й очереди (физических лиц сверх гарантированной суммы), 974,3 млн грн — 7-й очереди (юрлиц, не являющихся связанными с банками лицами).

За январь-март 2023 сумма погашения требований кредиторов банков в ликвидации составила 1 763,5 млн грн, в т. ч. 150 тыс. грн — внеочередное удовлетворение требований НБУ как обеспеченного кредитора.

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В целом за весь период по состоянию на 1 апреля 2023 года удовлетворены требования кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 61 617,2 млн грн, из которых 17 027,0 млн грн погашено обеспеченным кредиторам, в т. ч. 15 746,3 млн грн — НБУ (включая за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).

По состоянию на 1 апреля 2023 Фондом, в соответствии со ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», подано 80 исковых заявлений по 51 банку. Общее количество ответчиков, являющихся связанными лицами этих банков, — 938 человек. Общая сумма исковых требований составляет 144 949,8 млн. грн. Общий размер исковых требований Фонда, удовлетворенных согласно вступившим в законную силу судебных решений, составляет более 435 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
25 апреля 2023, 15:38
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Станом на 1 квітня загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,062 трлн грн, що на 6,6 млрд грн перевищує показник станом на 1 березня. Про це повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Зазначається, що із загальної суми вкладів фізосіб на початок квітня, вклади в національній валюті становлять 647,1 млрд грн (+5,5 млрд грн за березень); вклади в іноземній валюті - 414,9 млрд грн (+1,1 млрд грн за березень). Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 квітня склала 3%, а сума їх вкладів склала 117,7 млрд грн (11,1% від загальної суми вкладів). У фонді нагадали, що всі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 квітня 2023 року в реєстрі учасників Фонду налічувалося 65 банків.
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