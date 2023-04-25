Курс валют на 25 апреля: в обменниках доллар подешевел на 14 копеек

Во вторник, 25 апреля, курс доллара на наличном рынке снизился на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже прибавил 10 копеек.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В обменниках доллар подешевел на 10 копеек в покупке и 14 копеек в продаже. Курс евро в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,20 грн. Евро покупают за 41,20 грн, а продают за 41,90 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,95−38,05, евро — 41,55−41,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,43−40,82 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.