Укрзализныця в очередной раз обновила свое приложение. В частности, теперь там можно сразу оформить обратный билет. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Укрзализныця обновила свое приложение: что изменилось
Также в приложении можно получить скидку в 10% на билеты «туда+обратно» на скоростные поезда Интерсити+.
Теперь в приложении можно дополнительно оформлять перевозочный документ (на багаж или животных) к уже приобретенному билету. Эта функция доступна только в приложении.
Кроме того, в приложении обновили схемы вагонов и сделали еще несколько мелких доработок.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 2