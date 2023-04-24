Укрзализныця обновила свое приложение: что изменилось

Укрзализныця в очередной раз обновила свое приложение. В частности, теперь там можно сразу оформить обратный билет. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

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Также в приложении можно получить скидку в 10% на билеты «туда+обратно» на скоростные поезда Интерсити+.

Теперь в приложении можно дополнительно оформлять перевозочный документ (на багаж или животных) к уже приобретенному билету. Эта функция доступна только в приложении.

Кроме того, в приложении обновили схемы вагонов и сделали еще несколько мелких доработок.