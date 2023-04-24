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24 апреля 2023, 19:10 Читати українською

Укрзализныця обновила свое приложение: что изменилось

Укрзализныця в очередной раз обновила свое приложение. В частности, теперь там можно сразу оформить обратный билет. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Укрзализныця в очередной раз обновила свое приложение.

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Также в приложении можно получить скидку в 10% на билеты «туда+обратно» на скоростные поезда Интерсити+.

Теперь в приложении можно дополнительно оформлять перевозочный документ (на багаж или животных) к уже приобретенному билету. Эта функция доступна только в приложении.

Кроме того, в приложении обновили схемы вагонов и сделали еще несколько мелких доработок.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
bonv
bonv
24 апреля 2023, 19:14
#
Сервіс
+
+14
matroskin
matroskin
24 апреля 2023, 20:32
#
Чомусь впевнений, що Укрзалізниця його придбала в ПП Іванова мільйонів етак за 50, з щомісячною платою в декілька. Власне це і є головним для Укрзалізниці, а що до білетів, то їх ще років 8 тому можна було придбати в Приват24 причому з «зворотнім» і схемою вагона.
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