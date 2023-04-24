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24 апреля 2023, 17:00 Читати українською

В Минсоцполитики говорят, что отчисления на накопительные пенсии нужно увеличить до 10% зарплаты

Для того чтобы в дальнейшем покрыть все необходимые расходы и сохранить средства, в систему накопительного пенсионного обеспечения нужно отчислять не менее 8−10% заработка, поскольку предусмотренных законопроектом 3% мало. Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, передает Укринформ.

Для того чтобы в дальнейшем покрыть все необходимые расходы и сохранить средства, в систему накопительного пенсионного обеспечения нужно отчислять не менее 8−10% заработка, поскольку предусмотренных законопроектом 3% мало.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что предусматривает законопроект № 9212

По словам Жолнович, законопроектом № 9212 предусмотрена обязательная уплата взносов в накопительную систему и работодателем, и работниками. Первоначально обязательная оплата предусмотрена только для работодателей. На старте реформы работник может вносить эти взносы добровольно.

«В дальнейшем этот момент будет более четко регламентирован. Потому что средний взнос, который покрывал бы все необходимые расходы и сохранял средства и их эквиваленты для человека, должен быть равен по меньшей мере 8−10% заработка. Предусмотренного сегодня обязательного взноса с работодателей до 3% мало». Очевидно, что сам работник своими средствами должен приобщаться", — сказала министр.

Кроме того, она отметила, что внедрение обязательного пенсионного накопления возможно только при условии создания соответствующей инфраструктуры, на что требуется минимум год для настройки всех инструментов.

Читайте: В Раде зарегистрировали законопроект о накопительных пенсиях

«Чтобы полноценно запустить накопительную систему, нам нужно создать государственный накопительный банк, потому что, по оценкам социологов, большинство людей доверяют именно государственным банкам. Хотя в дальнейшем в систему зайдут и частные структуры, и негосударственные пенсионные банки. То есть у людей будет выбор, куда инвестировать средства.

Но сначала нужно построить цифровые системы сбора и администрирования этих средств. На это нужно время как минимум год. Итак, именно принятие закона и старт его исполнения не означает, что прямо завтра начнут собирать средства. Нет, сначала нужно все подготовить", — подчеркнула Жолнович.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9212 о запуске накопительной пенсионной системы с 2023 года.

Законопроект предусматривает установить обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу таких наемных работников.

Так, работодатели будут платить 1% в 2023 году, 1,5% - в 2024, 2% - в 2025 годах от размера заработной платы работников, а государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах за счет средств госбюджета.

Система накопительного пенсионного обеспечения будет работать в комбинированном варианте, до 2026 года взносы граждан будут аккумулировать государственный пенсионный фонд, с 2026 года участники системы смогут выбрать для себя любой авторизованный негосударственный пенсионный фонд, куда будут уплачиваться взносы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
chc788
chc788
24 апреля 2023, 18:04
#
Давно пора это сделать
+
+28
mantis05
mantis05
24 апреля 2023, 18:06
#
«Щоб повноцінно запустити накопичувальну систему, нам потрібно" — в первую очередь, надо объяснить, что эти деньги пенсы текущие не увидят никогда, потому что у следующего поколения тупо не будет откуда бабло брать, очень низкий уровень рождаемости, и большой смертности и эмиграции. Вопрос тогда: а зачем? кормить нынишних стариков? ну ок, я своих буду самостоятельно кормить. Будут форсить- уйду в тень, не в первый раз.
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