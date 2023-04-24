Кабинет министров назначил шесть независимых членов следующего наблюдательного совета Ощадбанка. Об этом говорится в сообщении банка.
Кабмин назначил новых членов наблюдательного совета Ощадбанка
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Новый состав наблюдательного совета
- Михал Крупинский;
- Элизабет Нельсон;
- Филипп Хизли;
- Владимир Лавренчук;
- Хуан Энрике Перес Калота;
- Антон Пятигин.
Что известно
Хуан Энрике Перес Калот и Антон Пятигин были независимыми членами предыдущего совета и будут проводить эти функции в следующем наблюдательном совете.
Четыре новых члена заменят Байбу Апин, Михаэля Вайнштейна, Питера Бриггса и Янне Харьюнпаа.
Напомним
Предыдущий состав совета впервые был избран на современной основе корпоративного управления и включал шесть независимых членов, имеющих значительный опыт во многих сферах банковской и финансовой деятельности. Этот совет утвердил стратегию трансформации банка в коммерчески привлекательный институт с учетом возможной приватизации.
Реализация этой стратегии была приостановлена из-за вооруженной агрессии российской федерации; процессы, запущенные ею, оказались важным фактором устойчивости и выносливости, которые банк продемонстрировал в течение войны.
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