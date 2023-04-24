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24 апреля 2023, 12:44 Читати українською

Киевгорстрой возобновил работы на четырех площадках

Холдинговая компания Киевгорстрой возобновляет работы на четырех строительных площадках. Об этом сообщил президент компании Игорь Кушнир в Facebook.

Холдинговая компания Киевгорстрой возобновляет работы на четырех строительных площадках.

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Где возобновляется строительство

«Это Ж К „Урловский-1“, „Урловский-2“, Mirax и „Абрикосовый“. На первых трех строители работают уже, на последнем начнут на днях», — уточнил он.

По словам Кушнира, этим шагом Киевгорстрой свидетельствует о готовности строить дальше.

Он подчеркнул, что на компании лежит ответственность перед почти 20 тыс. инвесторов, которую она «не собирается перекладывать».

Предыстория

Ранее Кушнир сообщал, что компания не может возобновить строительство своих объектов в полном объеме. Среди причин он назвал удорожание стройматериалов, сокращение количества квалифицированных кадров и практически полное отсутствие продаж.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+85
bonv
bonv
24 апреля 2023, 12:56
#
А як же мільярд?:)
+
+27
vietcong1965
vietcong1965
24 апреля 2023, 13:32
#
Так они и не строят. Когда 5 человек работает на дом в 25 этажей из 3 подъездов — это видимость строительства. Называется пустить пыль в глаза!
+
+72
bonv
bonv
24 апреля 2023, 13:38
#
Риэлтор Яша, продал две квартиры с видом на море, на 18 этаже, в строящемся 16-ти этажном доме. Во-о пыль в глаза!:)))
+
+15
BEZE
BEZE
24 апреля 2023, 15:33
#
На лоха;))
+
+15
BEZE
BEZE
24 апреля 2023, 15:33
#
Бездонна яма;))
+
+57
bonv
bonv
24 апреля 2023, 12:57
#
Это раньше было — вырыть другому яму, а теперь — это называется продать жилье на стадии котлована…
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/125944/
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