Киевгорстрой возобновил работы на четырех площадках

Холдинговая компания Киевгорстрой возобновляет работы на четырех строительных площадках. Об этом сообщил президент компании Игорь Кушнир в Facebook .

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Где возобновляется строительство

« Это Ж К „Урловский-1“, „Урловский-2“, Mirax и „Абрикосовый“. На первых трех строители работают уже, на последнем начнут на днях», — уточнил он.

По словам Кушнира, этим шагом Киевгорстрой свидетельствует о готовности строить дальше.

Он подчеркнул, что на компании лежит ответственность перед почти 20 тыс. инвесторов, которую она «не собирается перекладывать».

Предыстория

Ранее Кушнир сообщал, что компания не может возобновить строительство своих объектов в полном объеме. Среди причин он назвал удорожание стройматериалов, сокращение количества квалифицированных кадров и практически полное отсутствие продаж.