Холдинговая компания Киевгорстрой возобновляет работы на четырех строительных площадках. Об этом сообщил президент компании Игорь Кушнир в Facebook.
Киевгорстрой возобновил работы на четырех площадках
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Где возобновляется строительство
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По словам Кушнира, этим шагом Киевгорстрой свидетельствует о готовности строить дальше.
Он подчеркнул, что на компании лежит ответственность перед почти 20 тыс. инвесторов, которую она «не собирается перекладывать».
Предыстория
Ранее Кушнир сообщал, что компания не может возобновить строительство своих объектов в полном объеме. Среди причин он назвал удорожание стройматериалов, сокращение количества квалифицированных кадров и практически полное отсутствие продаж.
Источник: Минфин
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