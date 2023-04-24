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24 апреля 2023, 8:57 Читати українською

Япония направила почти $500 миллионов в фонд поддержки Украины

Япония направила $471 миллион в целевой фонд поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF). Об этом пишет mind со ссылкой на пресс-службу Всемирного банка.

Япония направила $471 миллион в целевой фонд поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF).
Фото: mil.in.ua

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Что известно о взносе

Этот взнос является частью обязательств в размере $5,5 млрд. Их Япония взяла на себя в феврале, чтобы помочь восстановить разрушенную инфраструктуру Украины и поддержать украинский народ.

Отмечается, что из этой суммы $5 миллиардов — это кредитное покрытие, которое поддержит ссуды Всемирного банка для Украины в следующем году.

Помощь Японии

Министерство инфраструктуры подписало грантовое соглашение с правительством Японии, согласно которому Украине будет выделено $400 млн на послевоенное восстановление.

22 марта 2023 стало известно, что Япония решила выделить $30 млн на поставки нелетального вооружения в Украину и намерена направить еще $470 млн на восстановление украинской энергетики.

Помощь Японии в области восстановления с 24 февраля 2022 года уже достигла более $7 млрд.

Источник: Минфин
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