Страны G7 призвали продлить и расширить «зерновое соглашение»

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Позиция G7

Коммюнике страны G7 обнародовали на фоне новостей о том, что зерновое соглашение под угрозой из-за саботирующей ее России.

В коммюнике, согласованном после двухдневной встречи в японском городе Миядзаки, министры сельского хозяйства G7 «признали важность» соглашения, заявив: «Мы решительно поддерживаем продление, полную реализацию и расширение (Черноморской зерновой инициативы) BSGI».

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«Мы осуждаем попытки России использовать продовольствие как средство дестабилизации и инструмент геополитического принуждения и подтверждаем нашу приверженность действовать солидарно и поддерживать тех, кто больше всего страдает от российской „милитаризации“ продовольствия», — говорится в коммюнике.

В документе также говорится, что члены G7 «готовы» поддержать восстановление и реконструкцию Украины, в том числе путем предоставления экспертной помощи в разминировании сельскохозяйственных земель и реконструкции сельскохозяйственной инфраструктуры.