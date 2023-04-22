НБУ лишил лицензий еще одну страховую компанию

Национальный банк Украины аннулировал лицензии ОДО «Страховая компания «Рік-Автогарант» в связи с тем, что структура собственности страховщика не отвечает требованиям законодательства. Соответствующее решение правления НБУ вступает в силу с 21 апреля, сообщает пресс-служба регулятора.

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Страховщика лишили лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг).

Согласно последней поданной ОДО «СК «Рік-Автогарант» отчетности за 2022 год по состоянию на конец 2022 года объем страховых премий компании составил 7,8 млн грн, стоимость активов — 41,58 млн грн, страховые резервы — 3,92 млн грн. Доля рынка компании по страховым премиям составила 0,02%.

По данным реестра юрлиц, бенефициаром ОДО «СК «Рік-Автогарант» указан львовский предприниматель Роман Була.

В Нацбанке напомнили, что после отзыва лицензий финансовое учреждение лишается права вести деятельность по видам отозванных лицензий. Однако отзыв лицензий не освобождает финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Нацбанк оштрафовал трех страховщиков за несвоевременное представление файлов отчетности за 2022 год — ЧАО «Европейское туристическое страхование», ЧАО «Страховая компания «Сатис», ОДО «Страховая группа «Оберег».