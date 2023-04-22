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22 апреля 2023, 8:43 Читати українською

Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанке более чем в два раза

Национальный банк в течение недели, с 17 по 21 апреля, продал на межбанковском валютном рынке $560,07 млн против $242,92 млн на прошлой неделе. При этом регулятор ничего не покупал. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Национальный банк в течение недели, с 17 по 21 апреля, продал на межбанковском валютном рынке $560,07 млн против $242,92 млн на прошлой неделе.
Фото: bank.gov.ua

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Таким образом, НБУ увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $317,15 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

  • купил $62,30 млн;
  • продал $8 172,73 млн.

Отрицательное сальдо интервенций составило $8 110,43 млн.

Читайте также: Международные резервы Украины выросли до $31,9 миллиарда. НБУ назвал главные факторы роста

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
Сергій Т
Сергій Т
22 апреля 2023, 9:02
#
Якщо НБУ так діє, значить так потрібно.
+
0
Kaleso
Kaleso
22 апреля 2023, 9:48
#
Це значить що люди купують валюту і долар буде рости
+
0
yarg
yarg
22 апреля 2023, 10:44
#
Але «атріцательно» :)
+
+30
penetrator1963
penetrator1963
22 апреля 2023, 11:16
#
Буквально пару недель назад тут оргазмировали, что нацбанк вдвое уменьшил продажу валюты. прямо праздник был в комментариях. овации, как в американских фильмах, когда брюс уиллис спасал планету. пророчили доллар по 27 снова. но всё возвращается на круги своя.
+
0
yarg
yarg
22 апреля 2023, 11:50
#
Непонятно кто и почему оргазмировал.
продажа-покупка валюты на межбанке постоянно меняется. никакого отношения к наличному курсу — это не имеет и уж тем более не является предвесником «курса 8» или курса 100″.

выводы «оргазматоров» вообще смешные.
«НБУ увеличил продажу валюты на межбанке — значит люди покупают валюту и доллар будет расти»
С какого перепугу ? На межбанке доллар покупают не люди , а предприятия. И не будет он расти — он фиксированный. Люди покупают в обменках , где курс уже второй месяц 38 плюс-минус 20 копеек.
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