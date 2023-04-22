Национальный банк в течение недели, с 17 по 21 апреля, продал на межбанковском валютном рынке $560,07 млн против $242,92 млн на прошлой неделе. При этом регулятор ничего не покупал. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанке более чем в два раза
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Таким образом, НБУ увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $317,15 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $62,30 млн;
- продал $8 172,73 млн.
Отрицательное сальдо интервенций составило $8 110,43 млн.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 5
продажа-покупка валюты на межбанке постоянно меняется. никакого отношения к наличному курсу — это не имеет и уж тем более не является предвесником «курса 8» или курса 100″.
выводы «оргазматоров» вообще смешные.
«НБУ увеличил продажу валюты на межбанке — значит люди покупают валюту и доллар будет расти»
С какого перепугу ? На межбанке доллар покупают не люди , а предприятия. И не будет он расти — он фиксированный. Люди покупают в обменках , где курс уже второй месяц 38 плюс-минус 20 копеек.