Электроэнергия для населения может вырасти до 2,8 гривны за киловатт — глава НКРЭКУ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 апреля 2023, 9:24 Читати українською

Электроэнергия для населения может вырасти до 2,8 гривны за киловатт — глава НКРЭКУ

Один из базовых вариантов новых тарифов на электроэнергию для населения предполагает повышение верхнего тарифа с 1,68 грн. до 2,4 грн. или 2,8 грн. за кВт-ч. Об этом глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константин Ущаповский заявил в эфире телемарафона, сообщает Интерфакс-Украина.

Один из базовых вариантов новых тарифов на электроэнергию для населения предполагает повышение верхнего тарифа с 1,68 грн.
Фото: economics.novyny.live

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Нижний тариф планируют сохранить

В то же время планируется сохранить нижний тариф для населения на уровне 1,44 грн за кВт-ч, который сейчас действует при месячном потреблении до 250 кВт-ч.

«Рассматриваются некоторые варианты. Один из базовых — это ориентировочно 1,44 грн/кВт-ч, а затем 2,4 грн/кВт-ч или 2,8 грн/кВт-ч. Это такая ситуация. В ней главное обеспечить действенную программу защиты незащищенных слоев населения», — отметил Ущаповский.

При этом он не назвал ориентировочное время введения новых тарифов, но добавил, что рыночный тариф на электроэнергию сейчас составляет примерно 6,2 грн за кВт-ч, однако о повышении тарифов для населения до этого уровня речь пока не идет.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в Офисе президента в середине апреля во время совещания обсуждали вариант повышения тарифов для населения почти вдвое — до 2,88 грн/кВт-час, а для бизнеса на треть — до 4,5 грн/кВт.

В настоящее время в Украине действует тариф 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц, а сверх этого объема — 1,68 грн/кВт-ч.

Действие действующих тарифов истекает 1 мая.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

+
+70
Moonlighter
Moonlighter
22 апреля 2023, 10:04
#
А государство не хочет компенсировать это подорожание например бОльшим экспортом ЭЭ в западные страны? Или из бюджета например выделить, учитывая сколько нам донатит весь мир? А то депутатом на аренду квартир бюджет есть, а на ремонт оборудования которое пострадало в результате обстрелов — нет. Как-то нечестно выходит — нас весь 2022 год просили не переставать донатить государству, а теперь взялись как обычно за дойку населения, когда война еще не закончилась.

Реально еще раз убедился, что профессионалов при власти хватает. В том смысле, что умеют они профессионально доить, найдя миллион причин, отговорок и аргументов в свою пользу.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
22 апреля 2023, 10:12
#
Ми і так платимо реальну вартість. Якщо ціни не збільшити, то будуть компенсувати з бюджету, а тоді не вистачить на армію, прийдеться брати в борг, або друкувати гривню… а це інфляція, за яку ми все одно платимо.
+
+62
Я Саня
Я Саня
22 апреля 2023, 10:50
#
Ми платимо олігархам на нові вілли, яхти, дорогі авто та і взагалі життя. Просто у них є план доходів, і коли він падає, виходить нацкомісія та нагинає стадо.
+
+9
Mr Bungle
Mr Bungle
22 апреля 2023, 11:13
#
Реальний тариф-6. І МВФ хоче графік подорожання до 6, це перший етап. Чо я пишу, ви і так все знаєте
+
+11
Я Саня
Я Саня
22 апреля 2023, 13:34
#
Так так, адже собівартість виготовлення ЕЕ у АЕС 5.50 коп., а ще олігархам потрібно гарем утримувати, 100500 синів та дочок, кожному по 5 вілл та яхт, а золоті унітази скільки коштують… Все вірно, давайте одразу на 10 грн підвищимо що точно вистачило.
+
+26
Moonlighter
Moonlighter
22 апреля 2023, 12:44
#
SkrudjMacduck, а повышение цены на ЭЭ не стимулирует рост цен и соответственно инфляцию? Да и вообще какой смысл увеличивать стоимость, если можно просто увеличить производительность? У нас же аэс загружены процентов на 30%. Учитывая потери частей территорий и остановку многих предприятий, то мы получили много свободной ээ. Просто такое впечатление, что кое-то решил компенсировать свои потери путем банального повышения тарифов.
+
+15
MakDi
MakDi
22 апреля 2023, 12:16
#
Я за одну ціну як промисловим так і побутовим споживачам
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
22 апреля 2023, 12:45
#
Як по всьому світі
+
0
Я Саня
Я Саня
22 апреля 2023, 13:35
#
Ну тоді і боротьба із корупцією як по всьому світу але чомусь за тарифи то як по всьому світу, а коли діло доходить до хабарів то ой, то на рокииии
+
0
yarg
yarg
22 апреля 2023, 13:29
#
Вот и государство — за.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает duke34 и 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами