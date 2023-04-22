Электроэнергия для населения может вырасти до 2,8 гривны за киловатт — глава НКРЭКУ

Один из базовых вариантов новых тарифов на электроэнергию для населения предполагает повышение верхнего тарифа с 1,68 грн. до 2,4 грн. или 2,8 грн. за кВт-ч. Об этом глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константин Ущаповский заявил в эфире телемарафона, сообщает Интерфакс-Украина.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Нижний тариф планируют сохранить

В то же время планируется сохранить нижний тариф для населения на уровне 1,44 грн за кВт-ч, который сейчас действует при месячном потреблении до 250 кВт-ч.

«Рассматриваются некоторые варианты. Один из базовых — это ориентировочно 1,44 грн/кВт-ч, а затем 2,4 грн/кВт-ч или 2,8 грн/кВт-ч. Это такая ситуация. В ней главное обеспечить действенную программу защиты незащищенных слоев населения», — отметил Ущаповский.

При этом он не назвал ориентировочное время введения новых тарифов, но добавил, что рыночный тариф на электроэнергию сейчас составляет примерно 6,2 грн за кВт-ч, однако о повышении тарифов для населения до этого уровня речь пока не идет.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в Офисе президента в середине апреля во время совещания обсуждали вариант повышения тарифов для населения почти вдвое — до 2,88 грн/кВт-час, а для бизнеса на треть — до 4,5 грн/кВт.

В настоящее время в Украине действует тариф 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц, а сверх этого объема — 1,68 грн/кВт-ч.

Действие действующих тарифов истекает 1 мая.