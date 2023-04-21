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21 апреля 2023, 18:37 Читати українською

Кабмин запретил взимать задолженность за коммунальные услуги с переселенцев

Кабинет Министров Украины одобрил разработанное Министерством реинтеграции постановление, запрещающее взимать с граждан задолженность за жилищно-коммунальные услуги, созданное после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Кабинет Министров Украины одобрил разработанное Министерством реинтеграции постановление, запрещающее взимать с граждан задолженность за жилищно-коммунальные услуги, созданное после 24 февраля 2022 года.
Фото: radiotrek.rv.ua

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Запрет распространяется на местности, где ведутся боевые деяния либо временно оккупированные РФ.

В частности, речь идет о лицах, вынужденных покинуть свои дома и эвакуировавшихся в более безопасные регионы.

«Потребители должны предоставить поставщику коммунальных услуг или управляющему многоквартирного дома документы, подтверждающие их отсутствие в доме. Это прежде всего справка внутренне перемещенного лица, документ о временном убежище в иностранном государстве или документы по работе, лечению, обучению, прохождению военной службы», — объяснили в министерстве.

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Кроме того, постановлением урегулирован вопрос бесперебойного предоставления жилищно-коммунальных услуг в помещениях государственной, коммунальной и частной собственности, которые используются для размещения внутри перемещенных лиц.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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