Кабмин запретил взимать задолженность за коммунальные услуги с переселенцев

Кабинет Министров Украины одобрил разработанное Министерством реинтеграции постановление, запрещающее взимать с граждан задолженность за жилищно-коммунальные услуги, созданное после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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Запрет распространяется на местности, где ведутся боевые деяния либо временно оккупированные РФ.

В частности, речь идет о лицах, вынужденных покинуть свои дома и эвакуировавшихся в более безопасные регионы.

«Потребители должны предоставить поставщику коммунальных услуг или управляющему многоквартирного дома документы, подтверждающие их отсутствие в доме. Это прежде всего справка внутренне перемещенного лица, документ о временном убежище в иностранном государстве или документы по работе, лечению, обучению, прохождению военной службы», — объяснили в министерстве.

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Кроме того, постановлением урегулирован вопрос бесперебойного предоставления жилищно-коммунальных услуг в помещениях государственной, коммунальной и частной собственности, которые используются для размещения внутри перемещенных лиц.