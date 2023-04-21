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21 апреля 2023, 15:33 Читати українською

Состояние Илона Маска за сутки «похудело» на $12,6 миллиарда

Последние сутки была бурными для американского миллиардера Илона Маска. Тем не менее Tesla разочаровала инвесторов своими результатами за первый квартал, в результате чего акции производителя электромобилей в четверг упали на 9,75% до $162,99. Об этом сообщает Bloomberg.

Последние сутки была бурными для американского миллиардера Илона Маска.
Фото: galinfo.com.ua

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Когда дело доходит до собственного капитала Маска, падение цены акций Tesla имеет очень быстрые последствия. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, его состояние упало на $12,6 млрд, что стало его крупнейшим падением в этом году.

Доля Маска в Tesla, включая акции и опционы, составляет наибольшую часть его состояния в $163,9 млрд.

51-летний Маск является главным исполнительным директором обеих компаний, а также социальной сети Twitter, которую он приобрел в прошлом году за $44 млрд. Он остается вторым самым богатым человеком в мире после французского миллиардера Бернара Арно. Хотя после предварительного падения, состояние Илона возобновилось на $26,8 млрд благодаря 32% приросту Tesla.

Напомним

«Минфин» писал, что вчера, 20 апреля, компания Илона Маска SpaceX со второй попытки произвела запуск крупнейших в истории ракеты и корабля — Super Heavy и Starship. Запуск оказался частично успешным: в отличие от первой попытки ракета с кораблем стартовала с космодрома, но через несколько минут они взорвались.

Читайте также: Microsoft удаляет Twitter из сервиса для рекламодателей. Маск пригрозил судом

А в Twitter, как и обещал Маск несколько недель назад, многие пользователи потеряли свои устаревшие синие галочки из-за того, что решили не платить $8 в месяц за подтвержденный аккаунт, хотя не обошлось без исключений. Маск заявил, что лично оплатит несколько подписок — в том числе за аккаунты, принадлежащие писателю Стивену Кингу и актеру Уильяму Шетнеру.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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