Кабмин упростил выплату пенсий и разных видов пособий украинским беженцам за границей

Кабинет министров упростил механизм выплаты пенсий и различных денежных пособий для граждан Украины, временно проживающих за границей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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Для пенсионеров, получивших за границей временную защиту, упрощены механизмы получения пенсионных выплат без выезда на территорию Украины. У них появилась возможность:

получать пенсионные выплаты за границей путем международного перевода через Укрпочту, при условии наличия у нее технической возможности. Особенно это актуально для пенсионеров, у которых нет (не имели) текущих счетов, открытых в украинских банках;

возобновить — без приезда в Украину — выплату пенсии, прекращенной в период военного положения, путем отправки соответствующего заявления по почте (в порядке, который определит Пенсионный фонд). Пока возобновление выплаты возможно только при личном посещении учреждения ПФУ;

подавать заявление о выплате пенсии или пособия через учреждения уполномоченных банков в электронной форме с использованием средств квалифицированной электронной подписи (КЭП) вместе с удаленным открытием текущего счета, без необходимости личного посещения банка.

Кроме того, внесенные изменения предоставляют возможность:

уполномоченным банкам заключать договоры о выплате пенсии с региональными органами Пенсионного фонда Украины и органами социальной защиты населения независимо от наличия филиалов или отделений банка в регионе, где проживает пенсионер (в т.ч. — с банками, не имеющими собственной сети, так называемыми необанками));

Укрпочте осуществлять выплату денежной помощи раньше определенной графиком даты ее выплаты (это было возможно только для пенсии).

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Помощь при рождении ребенка

Также правительство разрешило родителям, у которых родился ребенок во время временного пребывания за пределами Украины, дистанционно предоставить документы на назначение помощи при рождении ребенка.

Раньше женщины, родившие ребенка за границей, могли лишь по возвращении в Украину получить помощь, поскольку было необходимо их физическое присутствие, чтобы лично обратиться в орган социальной защиты населения.