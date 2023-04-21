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21 апреля 2023, 14:05 Читати українською

Кабмин упростил выплату пенсий и разных видов пособий украинским беженцам за границей

Кабинет министров упростил механизм выплаты пенсий и различных денежных пособий для граждан Украины, временно проживающих за границей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Кабинет министров упростил механизм выплаты пенсий и различных денежных пособий для граждан Украины, временно проживающих за границей.
Фото: slovoidilo.ua

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Для пенсионеров, получивших за границей временную защиту, упрощены механизмы получения пенсионных выплат без выезда на территорию Украины. У них появилась возможность:

  • получать пенсионные выплаты за границей путем международного перевода через Укрпочту, при условии наличия у нее технической возможности. Особенно это актуально для пенсионеров, у которых нет (не имели) текущих счетов, открытых в украинских банках;
  • возобновить — без приезда в Украину — выплату пенсии, прекращенной в период военного положения, путем отправки соответствующего заявления по почте (в порядке, который определит Пенсионный фонд). Пока возобновление выплаты возможно только при личном посещении учреждения ПФУ;
  • подавать заявление о выплате пенсии или пособия через учреждения уполномоченных банков в электронной форме с использованием средств квалифицированной электронной подписи (КЭП) вместе с удаленным открытием текущего счета, без необходимости личного посещения банка.

Кроме того, внесенные изменения предоставляют возможность:

  • уполномоченным банкам заключать договоры о выплате пенсии с региональными органами Пенсионного фонда Украины и органами социальной защиты населения независимо от наличия филиалов или отделений банка в регионе, где проживает пенсионер (в т.ч. — с банками, не имеющими собственной сети, так называемыми необанками));
  • Укрпочте осуществлять выплату денежной помощи раньше определенной графиком даты ее выплаты (это было возможно только для пенсии).

Читайте также: Украинцам упростили назначение пенсии на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий

Помощь при рождении ребенка

Также правительство разрешило родителям, у которых родился ребенок во время временного пребывания за пределами Украины, дистанционно предоставить документы на назначение помощи при рождении ребенка.

Раньше женщины, родившие ребенка за границей, могли лишь по возвращении в Украину получить помощь, поскольку было необходимо их физическое присутствие, чтобы лично обратиться в орган социальной защиты населения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mlp711141
mlp711141
21 апреля 2023, 15:42
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А «временно проживающие» это какой предельный срок?

Действительно: моей маме было бы выгоднее перевести пенсию за границу, чтобы не тратить проценты на комиссиях Ощада…
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