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21 апреля 2023, 13:34 Читати українською

Один из крупнейших банков Грузии предупредил россиян о закрытии счетов за нарушение санкций

Один из крупнейших банков Грузии — TBC Bank — предупредил клиентов, что может закрыть их счета в случае обнаружения транзакций, нарушающих санкции против РФ. При этом блокировка будет производиться без предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Один из крупнейших банков Грузии — TBC Bank — предупредил клиентов, что может закрыть их счета в случае обнаружения транзакций, нарушающих санкции против РФ.
Фото: volynnews.com

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«В феврале 2022 года Великобритания, США и ЕС ввели различные санкции против России, ограничивая определенные операции и транзакции в отношении страны, связанных с ней физических и юридических лиц. Санкции включают, но не ограничиваются замораживанием активов, блокированием, ограничением доступа к финансовым ресурсам, прямым и косвенным запретом на экспорт из США, Великобритании и ЕС в Россию и наоборот.

Обращаем ваше внимание, что если банк обнаружит сделку с нарушением санкций, он оставляет за собой право закрыть счета клиента без предварительного уведомления", — говорится в сообщении банка.

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О получении ответного сообщения, в частности, написала одна из российских журналисток. Ей пришло уведомление, что в случае обнаружения транзакции, нарушающей санкции против РФ, кредитная организация может закрыть клиентский счет без уведомления.

В декабре 2022 года стало известно о принудительной блокировке счетов россиян и белорусов в грузинском Bank of Georgia. В самом финучреждении отметили, что блокировка затронула лишь небольшую часть клиентов банка.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
21 апреля 2023, 13:41
#
Попереджати і закривати, дві великі різниці.
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