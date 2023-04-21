Канадская провинция разрешила обменивать украинские водительские удостоверения без дополнительного экзамена

Правительство канадской провинции Альберта разрешило с 18 апреля и в течение года обменивать украинские водительские удостоверения категории B (BE) на альбертские без сдачи дополнительного экзамена. Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Эдмонтоне в Facebook .

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Генконсул Александр Данилейко принял участие в правительственном мероприятии по этому случаю и поблагодарил правительство Альберты за существенную поддержку украинцев в провинции.

Также он обсудил с министром транспорта Дэвидом Дришеном и парламентским секретарем по вопросам помощи украинцам Джеки Армстронг-Гоменюк дальнейшее взаимодействие по поддержке украинцев, прибывающих в Альберту.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады продлило на год действие разрешения на экстренные поездки между Канадой и Украиной (CUAET).

Это означает, что украинцы и члены их семей смогут до 15 июля 2023 бесплатно подать документы на получение визы CUAET.