Правительство канадской провинции Альберта разрешило с 18 апреля и в течение года обменивать украинские водительские удостоверения категории B (BE) на альбертские без сдачи дополнительного экзамена. Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Эдмонтоне в Facebook.
Канадская провинция разрешила обменивать украинские водительские удостоверения без дополнительного экзамена
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Генконсул Александр Данилейко принял участие в правительственном мероприятии по этому случаю и поблагодарил правительство Альберты за существенную поддержку украинцев в провинции.
Также он обсудил с министром транспорта Дэвидом Дришеном и парламентским секретарем по вопросам помощи украинцам Джеки Армстронг-Гоменюк дальнейшее взаимодействие по поддержке украинцев, прибывающих в Альберту.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады продлило на год действие разрешения на экстренные поездки между Канадой и Украиной (CUAET).
Это означает, что украинцы и члены их семей смогут до 15 июля 2023 бесплатно подать документы на получение визы CUAET.
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Вчені виявили, що рівень деяких хімічних речовин, які викликають рак, перевищують безпечні норми в салоні нового автомобіля протягом 12 днів. Йдеться про формальдегід та бензол.
Польовий експеримент показав, що рівні канцерогенів змінювалися всередині закритого автомобіля в залежності від температури.
Дослідження оцінювало вплив водіїв таксі та пасажирів (які зазвичай проводять у машині 11 годин та 1,5 години на день відповідно) летких сполук, які можна вдихати, всмоктувати через шкіру або ковтати.
Позашляховик середнього розміру, що використовувався в експерименті, був обшитий пластиком, штучною шкірою, тканиною та повстю. Ці матеріали відразу після виробництва виділяють в повітря різні леткі органічні сполуки. Цей процес відомий як дегазація.
Дослідники взяли проби повітря з автомобіля і за допомогою газової хроматографії-мас-спектроскопії визначили концентрації 20 хімічних речовин в різні моменти часу. По мірі того, як машина нагрівалася протягом дня, її температура всередині сильно коливалася: від 21 °C до 63 °C.