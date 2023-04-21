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21 апреля 2023, 12:31 Читати українською

Канадская провинция разрешила обменивать украинские водительские удостоверения без дополнительного экзамена

Правительство канадской провинции Альберта разрешило с 18 апреля и в течение года обменивать украинские водительские удостоверения категории B (BE) на альбертские без сдачи дополнительного экзамена. Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Эдмонтоне в Facebook.

Правительство канадской провинции Альберта разрешило с 18 апреля и в течение года обменивать украинские водительские удостоверения категории B (BE) на альбертские без сдачи дополнительного экзамена.
Фото: facebook.com/UkrConsEdmonton

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Генконсул Александр Данилейко принял участие в правительственном мероприятии по этому случаю и поблагодарил правительство Альберты за существенную поддержку украинцев в провинции.

Также он обсудил с министром транспорта Дэвидом Дришеном и парламентским секретарем по вопросам помощи украинцам Джеки Армстронг-Гоменюк дальнейшее взаимодействие по поддержке украинцев, прибывающих в Альберту.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады продлило на год действие разрешения на экстренные поездки между Канадой и Украиной (CUAET).

Это означает, что украинцы и члены их семей смогут до 15 июля 2023 бесплатно подать документы на получение визы CUAET.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
bonv
bonv
21 апреля 2023, 12:34
#
Респект!
+
0
bonv
bonv
21 апреля 2023, 12:36
#
Для деяких немає нічого більш розкішного, ніж запах новенької машини. Цей аромат — суміш летких парів, вироблених свіжообробленими поверхнями і оббивкою. Однак тривале вдихання цих запахів може згубно позначитися на здоров'ї. Про це свідчать результати нового китайсько-американського дослідження, повідомляє Science Alert.
Вчені виявили, що рівень деяких хімічних речовин, які викликають рак, перевищують безпечні норми в салоні нового автомобіля протягом 12 днів. Йдеться про формальдегід та бензол.
Польовий експеримент показав, що рівні канцерогенів змінювалися всередині закритого автомобіля в залежності від температури.
Дослідження оцінювало вплив водіїв таксі та пасажирів (які зазвичай проводять у машині 11 годин та 1,5 години на день відповідно) летких сполук, які можна вдихати, всмоктувати через шкіру або ковтати.
Позашляховик середнього розміру, що використовувався в експерименті, був обшитий пластиком, штучною шкірою, тканиною та повстю. Ці матеріали відразу після виробництва виділяють в повітря різні леткі органічні сполуки. Цей процес відомий як дегазація.
Дослідники взяли проби повітря з автомобіля і за допомогою газової хроматографії-мас-спектроскопії визначили концентрації 20 хімічних речовин в різні моменти часу. По мірі того, як машина нагрівалася протягом дня, її температура всередині сильно коливалася: від 21 °C до 63 °C.
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0
bonv
bonv
21 апреля 2023, 12:36
#
Концентрація летких хімічних речовин також мала циклічний характер, який визначався температурою поверхні, а не температурою повітря всередині автомобіля.
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0
karl1929
karl1929
21 апреля 2023, 15:17
#
Какую хрень написал и не полинился…не чем заняться?
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