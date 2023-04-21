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21 апреля 2023, 8:39 Читати українською

НБУ смягчил ограничения на наличном валютном рынке и проекте е-резидентства

Национальный банк Украины с 21 апреля 2023 года смягчает ряд административных ограничений с целью создания условий для запуска проекта электронного резиденства и укрепления положительных тенденций в наличном сегменте валютного рынка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины с 21 апреля 2023 года смягчает ряд административных ограничений с целью создания условий для запуска проекта электронного резиденства и укрепления положительных тенденций в наличном сегменте валютного рынка.
Фото: bank.gov.ua

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Наличный сегмент валютного рынка

НБУ расширяет возможности банков совершать сделки по продаже наличной иностранной валюты населению. Так, с 21 апреля при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк может продать на валютном рынке, будет учитываться не 100%, а 120% объема покупки безналичной валюты у населения начиная с 13 апреля 2022 года.

Перевод иностранной валюты за границу е-резидентами

Нацбанк предоставляет возможность е-резидентам (после уплаты налогов в Украине) переводить на их счета за границей средства в иностранной валюте, полученные на счета в украинских банках от нерезидентов (за предоставленные услуги или работы).

«Соответствующие изменения не будут оказывать давление на валютный рынок и международные резервы Украины, ведь в рамках таких операций не будет происходить покупка иностранной валюты — перевод будет осуществляться за счет иностранной валюты, полученной е-резидентом из-за границы», — говорится в сообщении.

Регулятор также отметил, что реализация проекта е-резидентства будет способствовать привлечению дополнительных доходов в государственный бюджет, популяризации Украины как мирового IT-бренда и повышению украинских позиций в международных рейтингах.

Указанные смягчения, а также ряд других уточняющих изменений внесены постановлением правления НБУ от 20 апреля 2023 г. № 53 «О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18», которое вступает в силу с 21 апреля 2023 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

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0
alexkush
alexkush
21 апреля 2023, 8:58
#
Смягчил потому что МВФ заставил смягчить
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0
Sg Ms
Sg Ms
21 апреля 2023, 9:03
#
Тобто, якщо я громадянин — я забовъязаний продати в гривню валютну виручку з за кордону, а якщо е-резидент — ні?
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0
yarg
yarg
21 апреля 2023, 9:28
#
Ні. ніхто нічого не продає.

подивився на «зміни» — косметика і екзотика. Яке діло МВФ до цього ? Пишіть відразу — рептилоїди заставили :)
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0
Sg Ms
Sg Ms
21 апреля 2023, 9:37
#
Що значить не продає. Я не можу в моно з фоп валютного рахунку перевести на валютну фізичної особи.
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0
yarg
yarg
21 апреля 2023, 10:03
#
Не продає - це означає , що ніяких вимог щодо продажу валютної виручки — не існує.

переказувати валюту з рахунку підприємства (а фоп — це підприємство , у нього однаковий рахунок з заводом) на рахунок власника підприємства — ніколи не можна було. Для вас це новина ?
Ви можете витрачати валюту з рахунку ФОПа , або знімати з нього готівку (якщо треба готівка)
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