НБУ смягчил ограничения на наличном валютном рынке и проекте е-резидентства

Национальный банк Украины с 21 апреля 2023 года смягчает ряд административных ограничений с целью создания условий для запуска проекта электронного резиденства и укрепления положительных тенденций в наличном сегменте валютного рынка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Наличный сегмент валютного рынка

НБУ расширяет возможности банков совершать сделки по продаже наличной иностранной валюты населению. Так, с 21 апреля при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк может продать на валютном рынке, будет учитываться не 100%, а 120% объема покупки безналичной валюты у населения начиная с 13 апреля 2022 года.

Перевод иностранной валюты за границу е-резидентами

Нацбанк предоставляет возможность е-резидентам (после уплаты налогов в Украине) переводить на их счета за границей средства в иностранной валюте, полученные на счета в украинских банках от нерезидентов (за предоставленные услуги или работы).

«Соответствующие изменения не будут оказывать давление на валютный рынок и международные резервы Украины, ведь в рамках таких операций не будет происходить покупка иностранной валюты — перевод будет осуществляться за счет иностранной валюты, полученной е-резидентом из-за границы», — говорится в сообщении.

Регулятор также отметил, что реализация проекта е-резидентства будет способствовать привлечению дополнительных доходов в государственный бюджет, популяризации Украины как мирового IT-бренда и повышению украинских позиций в международных рейтингах.

Указанные смягчения, а также ряд других уточняющих изменений внесены постановлением правления НБУ от 20 апреля 2023 г. № 53 «О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18», которое вступает в силу с 21 апреля 2023 года.