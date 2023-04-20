Страны G7 рассматривают возможность полного эмбарго на экспорт в Россию — Bloomberg

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 апреля 2023, 19:37 Читати українською

Страны G7 рассматривают возможность полного эмбарго на экспорт в Россию — Bloomberg

Некоторые из ключевых союзников Украины, включая США, рассматривают возможность полного запрета на большую часть экспорта в Россию, чтобы усилить экономическое давление на Кремль. Об этом сообщает Bloomberg.

Некоторые из ключевых союзников Украины, включая США, рассматривают возможность полного запрета на большую часть экспорта в Россию, чтобы усилить экономическое давление на Кремль.
Фото: gmk.center

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По словам источников, осведомленных по этому вопросу, представители стран «Большой семерки» (G7) обсуждают эту идею накануне саммита лидеров, который состоится в Японии в мае.

Цель обсуждений состоит в том, чтобы убедить страны ЕС присоединиться к этим ограничениям, но первоначальное предложение все еще может измениться.

Собеседники агентства объясняют, что предложенный подход изменит режим санкций, запретив любой экспорт в Россию, за исключением отдельных позиций. Действующий режим санкций предполагает, что любой экспорт в Россию разрешен, если не принято решение о его запрете.

Исключения

Если лидеры G7 поддержат это предложение, тогда им придется согласовать исключения из этого запрета, которые будут распространяться на лекарства и сельскохозяйственную продукцию, включая продукты питания, отмечает один из источников агентства.

Препятствия

Однако существуют серьезные препятствия по внедрению такого подхода, указывают собеседники Bloomberg. Чтобы утвердить почти полное эмбарго на экспорт в РФ, новые критерии должны поддержать все члены Евросоюза, а это спровоцирует острую дискуссию ввиду вероятной негативной реакции ряда компаний, которые все еще экспортируют товары в Россию.

В настоящее время санкции почти вдвое снизили стоимость экспорта из стран ЕС и G7 в Россию в разных сферах, от электроники до предметов роскоши.

Читайте также: Страны G7 и Австралия решили сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $60

По данным швейцарской компании Trade Data Monitor, в прошлом году страны Европы, США, Канада и Япония все же экспортировали в Россию товаров на $66 млрд.

Страны «Большой семерки» считают, что даже ограниченный санкциями экспорт приносит слишком много выгод для экономики РФ во время войны с учетом того, что Москва находит способы обойти санкции, импортируя нужные товары через третьи страны.

Крупнейшие европейские экспортеры в РФ

Германия, Италия и Польша остаются среди крупнейших европейских экспортеров товаров в Россию, свидетельствуют данные Trade Data Monitor.

В G7 больше всего могут пострадать немедицинские и несельскохозяйственные продукты, как автомобили, шоколад, пиво, обувь, цветы и косметика. В то же время, европейские страны стремятся импортировать из РФ некоторые сырьевые товары, в частности палладий, медь, железо и никель.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
shabash
shabash
20 апреля 2023, 21:09
#
В настоящее время санкции почти вдвое снизили стоимость экспорта из стран ЕС и G7 в Россию

ОК, т. е. ввели санкции, снизили экспорт вдвое. Это что-то изменило в контексте соотношения сил в войне в Украине? Если нет, то какого эффекта предполагается достичь от полного запрета?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает shabash и 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами