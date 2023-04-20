Страны G7 рассматривают возможность полного эмбарго на экспорт в Россию — Bloomberg

Некоторые из ключевых союзников Украины, включая США, рассматривают возможность полного запрета на большую часть экспорта в Россию, чтобы усилить экономическое давление на Кремль. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По словам источников, осведомленных по этому вопросу, представители стран «Большой семерки» (G7) обсуждают эту идею накануне саммита лидеров, который состоится в Японии в мае.

Цель обсуждений состоит в том, чтобы убедить страны ЕС присоединиться к этим ограничениям, но первоначальное предложение все еще может измениться.

Собеседники агентства объясняют, что предложенный подход изменит режим санкций, запретив любой экспорт в Россию, за исключением отдельных позиций. Действующий режим санкций предполагает, что любой экспорт в Россию разрешен, если не принято решение о его запрете.

Исключения

Если лидеры G7 поддержат это предложение, тогда им придется согласовать исключения из этого запрета, которые будут распространяться на лекарства и сельскохозяйственную продукцию, включая продукты питания, отмечает один из источников агентства.

Препятствия

Однако существуют серьезные препятствия по внедрению такого подхода, указывают собеседники Bloomberg. Чтобы утвердить почти полное эмбарго на экспорт в РФ, новые критерии должны поддержать все члены Евросоюза, а это спровоцирует острую дискуссию ввиду вероятной негативной реакции ряда компаний, которые все еще экспортируют товары в Россию.

В настоящее время санкции почти вдвое снизили стоимость экспорта из стран ЕС и G7 в Россию в разных сферах, от электроники до предметов роскоши.

Читайте также: Страны G7 и Австралия решили сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $60

По данным швейцарской компании Trade Data Monitor, в прошлом году страны Европы, США, Канада и Япония все же экспортировали в Россию товаров на $66 млрд.

Страны «Большой семерки» считают, что даже ограниченный санкциями экспорт приносит слишком много выгод для экономики РФ во время войны с учетом того, что Москва находит способы обойти санкции, импортируя нужные товары через третьи страны.

Крупнейшие европейские экспортеры в РФ

Германия, Италия и Польша остаются среди крупнейших европейских экспортеров товаров в Россию, свидетельствуют данные Trade Data Monitor.

В G7 больше всего могут пострадать немедицинские и несельскохозяйственные продукты, как автомобили, шоколад, пиво, обувь, цветы и косметика. В то же время, европейские страны стремятся импортировать из РФ некоторые сырьевые товары, в частности палладий, медь, железо и никель.